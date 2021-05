Hace dos años que mataron a su esposo y todavía no le dieron el cuerpo

Silvina Paz es la esposa Mauricio Dermit, un pescador asesinado en junio de 2019, y todavía está esperando algo de justicia. De hecho, mientras aguarda por el debate oral -se postergó a raíz de la pandemia- reclama que le entreguen el cuerpo para poder darle cristiana sepultura.

"Hubo que hacer ADN, me lo hice yo y mi hijo, pero eso tarda y al pasar 60 días, el Registro Civil no podía darnos el certificado de defunción. Cuando tuvimos los papeles se los dí a mi abogado para que hiciera todo exacto, aunque no se si habrán quedado archivados, no tuvimos respuesta. El año pasado fui a buscar los papeles, se los di a Carlos Sosa, dueño de una funeraria y todavía estamos esperando", se lamentó la mujer en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Hoy justamente lo llamé y le dije que el juez no firmó. No tenemos ninguna novedad, nada. Aparte del dolor que sentimos, queremos que nos den el cuerpo de Mauricio para poder darle una despedida como se merece. Es muy doloroso, ya no se a quién dirigirme para que nos firmen el certificado, nos dan vueltas, tanto mis hijos como yo ya estamos cansados".

Por último, Silvina refirió que "el juicio se suspendió por la pandemia, son muchos los testigos que tienen que participar y se juntaría mucha gente, es peligroso". Y detalló la hipótesis que se maneja por el crimen: "Mauricio se comunicó por Facebook, no los conocía, después me enteré de que actuaban con esa modalidad. Él llegó a Bahía, a las 23 fue a la casa y a las 2 de la mañana sucedió todo esto".

"No se si se les fue de las manos o pasó otra cosa, si le quisieron robar y se resistió, pero lo que hicieron con él fue aterrador", sintetizó.

Los detenidos

El cadáver de Dermit fue hallado el en junio de 2019 en un descampado de calle Belisario Roldán 2.900. Los dos primeros fueron detenidos durante un operativo realizado en una casa de Brasil al 1500, donde se cree que estuvo el pescador hasta el momento de su muerte, fueron Pablo "Paisa" Martínez y Sofía Molina.

Luego, Alexis Simón Ferreira se entregó en una dependencia policial. Y el cuarto apresado, al mes siguiente, fue Omar Alejandro Bacci, quien para el fiscal participó del secuestró de Dermit.