"La situación que atravesamos hoy con el COVID-19 era perfectamente evitable"

La reconocida infectóloga Silvia González Ayala aseguró esta tarde que la tragedia que está atravesando el país en medio de esta segunda ola (para ella se trata de la tercera) de coronavirus era "perfectamente evitable" y que nuevamente el gobierno "dejó escapar una oportunidad importante de evitar muertes y casos graves".

"El escenario debió ser distinto porque las vacunas están disponibles y habría que haber conseguido una cantidad suficiente como para inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles. Además, se debió aumentar los testeos y nunca se hizo", explicó la especialista en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Las preguntas que se imponen y que jamás se responden es si no se quiso, no se pudo o no se supo negociar con los laboratorios para obtener las dosis oportunamente. Si se hubiera iniciado la vacunación en diciembre, con la cantidad de vacunas suficientes, hoy estaríamos en otra situación", agregó.

González Ayala aseguró las vacunas actualmente disponibles "nos aseguran no sufrir una covid grave o morirnos por la enfermedad", pero que aún aquellos que ya han recibido las dos dosis de las vacunas, "tienen que seguir respetando las medidas de distanciamiento y seguridad".

Por último, llamó a la reflexión a todos los países para que sean más equitativos en el reparto de vacunas, ya que "nadie se salva solo"

"Se necesita alcanzar con la inmunización a la población de todos los países, porque cuando se reinicien los viajes, a los países que ya están inmunizados les puede ingresar alguna de las nuevas variantes que hoy escapan a la protección de las vacunas disponibles", completó.