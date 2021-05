"Quiroga miente, porque los números no los carga el Municipio"

En las últimas horas se viralizó un audio del concejal del Frente de Todos, Carlos Quiroga, al que hace referencia la sección Bahía Indiscreta, en el que asegura que la ciudad pasó a fase 3 "porque los números de las camas disponibles son falsos". En esa misma declaración, aseguró que esos datos son elevados por los intendentes municipales a la Provincia, y el sistema de forma automática establece en qué situación está cada distrito.

Luego de que los dichos de Quiroga se hicieran públicos, otro edil, Marcos Streitenberger, de Juntos por el Cambio, salió a defender al gobierno de Héctor Gay, y aseguró que el dirigente peronista miente.

"Me parecen declaraciones poco serias y sobre todo irresponsables. Esto atenta contra todos los bahienses. Además, habla de un desconocimiento absoluto respecto al funcionamiento de las normas provinciales y del sistema de salud, aseguró Streitemberger en declaraciones al programa Nunca es Tarde. "Mentir de esta manera en este momento tan complejo, no ayudan a nadie profundizan la grieta y no nos permiten trabajar mancomunadamente, que es lo que siempre intentamos desde nuestro espacio"

"El 20 de abril el gobierno Provincial implementó el Sistema de Gestión de Camas, donde son los hospitales públicos y privados los que deben informar sobre la cantidad de camas que tienen a disposición para pacientes con COVID. Por eso hablamos de desconocimiento por parte del concejal. Los datos no los carga el Municipio, por lo que está llamando mentirosos a los directivos de los hospitales o bien al gobierno de la Provincia, que es de su mismo color político".

Además. el concejal oficialista indicó que "es una falta de respeto al personal de salud, a los docentes y a la gente que ha perdido a algún familiar en medio de la pandemia. Por eso, hay que llamar al concejal a la mesura, porque resulta una lástima que se llegue a expresar este tipo de cosas".