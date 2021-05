Guerra política por la fase

Guerra política en medio del cambio de fase

En las últimas horas, la dirigencia local se vio alterada por la decisión del Gobierno Provincial de que la ciudad regrese a fase 3. Como es de esperar, en la sociedad esa situación también genera divisiones y posturas irreconciliables. Por un lado, comerciantes y gran parte de la comunidad educativa festejaron. Por el otro, personal de salud y otros actores de la vida diaria manifestaron su repudio y enojo.

“Por fin, un tiro para el lado de la justicia. La educación es lo último que hay que cerrar y acá fue lo primero. Un disparate. Quieren un país de burros para manejarnos mejor”, señaló una madre que tocó bocina cuando pasó el gobernador Kicillof por Bahía.

Un sindicalista, en tanto, piensa distinto: “Hay que priorizar la vida. Un par de semanas de clases se recuperan, la vida no. Vayan a los hospitales a ver cómo se está muriendo la gente. No entiendo la inconsciencia y la falta de empatía de gran parte de la sociedad”.

Ambos pensamientos representan a los bandos en los que, tristemente, se dividió la sociedad en relación a las acciones que deben emprenderse en medio de la pandemia.

En la clase política local pasó de todo el fin de semana. El intendente Gay y su mesa chica estaban eufóricos por el triunfo de su postura. Le pidieron el viernes al ministro de salud Daniel Gollán que Bahía regrese a fase 3 y en menos de 24 horas tuvieron una respuesta favorable.

Gay y sus principales secretarios le exhibieron a Gollán sus números. O mejor dicho su interpretación de los números de camas existentes en la ciudad. El funcionario provincial se convenció de que tenían razón y ya se fue de Bahía con la decisión tomada.

Es que en Alsina aseguran que los hospitales privados “esconden camas” y por eso los números que se muestran son muy diferentes a los reales. Sostienen que “hay camas que estaban al comienzo de la pandemia” y que luego “desaparecieron mágicamente”.

Gay mostró una planilla que indicaba que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva Covid era del 68% y la comparó con los números que reportaban los hospitales que indicaban que estaban llenos. “Es verdad que en muchos casos están con todas las camas ocupadas, pero lo que pasa es que achicaron el número de camas”, señalan cerca del Intendente.

En el peronismo local quedaron descolocados. Daban por hecho que el pedido de Gay caería en saco roto. Entre el estupor y la bronca, salieron a poner paños fríos puertas adentro y dieron una explicación a sus militantes.

El concejal Carlos Quiroga, vía WhatsApp, les explicó a los suyos que Gollán había sido engañado por Gay y que pedirán volver a fase 2. “Los números que mostró Gay son falsos. Eso le estamos comunicando a Provincia y pidiendo que se revise esta situación. No es que hubo un acuerdo político entre Gollán y el Intendente. En Provincia confían en los números que elevan los Ejecutivos Municipales. Gay elevó números mentirosos. Bahía está en una fase equivocada, así que veremos qué pasa esta semana”.

Asegurar que Gollán fue engañado hablaría muy mal de Gollán. “Vos te crees que es boludo, no tiene un pelo de boludo. Mirá si un tipo de su talla va a ser engañado por un intendente o por un secretario de salud como Acrogiano. No seamos pelotudos de creer semejante cosa”, resume un viejo veterano de la política local.

Una hipótesis que ensaya alguien que conoce cómo piensa el Ministro explica que no solo los números lo convencieron, sino que la opinión que el ministro tiene sobre la medicina privada ayudó: “Él no tiene dudas de que eso que vio en la planilla es real, que los privados esconden camas que las guardan para operaciones programadas que les dejan guita. Gollán tiene una postura muy clara en relación a los sanatorios. Saben que priorizan el negocio. Y eso también jugó acá. Hay un componente ideológico, filosófico y social de la medicina. Es una postura que tienen muchos peronistas y, básicamente kirchneristas, que en este caso terminó paradójicamente jugando para la posición de Gay”.

Por su parte, un directivo de un sanatorio privado de la ciudad señaló que “es probable que hayan sacado alguna cama para atender otras patologías, pero la situación sanitaria es desastrosa igual. Además, lo que no se tiene en cuenta que los hospitales privados están todos al borde de la quiebra. Si no atienden algo por fuera del Covid que les deje guita no pueden pagar sueldos. El Estado quiere que pongamos más camas, pero no nos da una mano ni en pedo”.

El tironeo político y los posicionamientos seguramente continuarán esta semana; los amarillos festejando la fase 3 y el peronismo militando la vuelta a la 2. Y la verdad es que no hay nada que festejar ni nada que militar. Estamos en pandemia y todos deberían tirar -por una vez- del mismo carro.

La Cámara se metió en la polémica

A última hora del viernes, la Cámara Federal local emitió una resolución de oficio luego de una serie de notas de La Brújula 24. Enterados los jueces de la discusión pública sobre la competencia de las causas por infracciones a las normas dictadas durante la pandemia, les recordó a sus inferiores que “la prohibición de la declinatoria de competencia de manera telefónica o de cualquier modo por fuera de las normas que regulan la materia".

Aunque no opinó sobre la cuestión de fondo, implícitamente da a entender que las causas deben tramitar en la Justicia Federal, ya que les recuerda los magistrados del fuero que si deciden “declinar” lo hagan por escrito y no de manera telefónica.

“Está dando por hecho que la competencia es federal y le dice a fiscales y jueces que si no quieren la causa lo manifiesten de manera escrita. Está claro lo que están diciendo”, resumió un funcionario judicial.

Tanto para el fiscal Santiago Martínez, como para los dos jueces de primera instancia, la competencia pasó a ser provincial luego de un dictamen del Procurador General de la Nación. Para otros, como el fiscal general de Provincia Juan Pablo Fernández, debe seguir interviniendo la Justicia Federal como lo hizo todo el año pasado.

Antonio cruza el charco

Esta sección adelantó que el Cónsul de Italia en Bahía Blanca, Antonio Petrarulo, dejará la ciudad a mitad de año. Esto ocurre por una cuestión meramente relacionada a la diplomacia. Se sabe que en ese tipo de trabajos, una opción constante es el cambio de residencia. Previendo su partida, ya fue reconocido por el Concejo Deliberante, y lo será por la Legislatura bonaerense.

Pues bien, Bahía Indiscreta pudo saber cuál será el nuevo destino del querido Antonio, y la verdad, está más que lejos. Su nueva residencia estará, ni más ni menos, que en uno de los países más importantes del mundo, y que debido a la pandemia y a las vacunas que produce, se encuentra en la agenda diaria de los medios argentinos. Nos referimos a Rusia.

Lo que aún no trascendió es a qué ciudad en particular se mudará, pero estamos seguros de que, a pesar del entusiasmo que genera un cambio así, el cónsul extrañará mucho a Bahía Blanca y a los amigos que supo conocer.

Bahía ¿contra la trata?

La última semana se generó una polémica que involucró a un espectacular mural que hinchas de Olimpo pintaron en la esquina de Colón y Chile, en las paredes del estadio Roberto Carminatti, para homenajear a Diego Armando Maradona.

A pesar de que la pintura es francamente impresionante, el lugar elegido no fue el mejor. Allí se encontraba un mural que concientizaba sobre el flagelo de la trata de personas. Esa esquina en particular había sido elegida debido a que estaba en frente del cabaret La Luna, y además miraba hacia calle Sixto Laspiur. No se necesitan más explicaciones.

Desde el club aseguran que el mural contra la trata volverá a instalarse allí, y que el de Maradona será reinstalado en otra parte de la pared perimetral del estadio. Incluso ya se lo comunicaron a la ONG Bahía Contra la Trata. Pero, increíblemente, en redes hay gente que no entiende el mensaje, y que boicotea la decisión de la institución.

Hablando de lucha contra la trata, en las próximas horas, quienes viajen en transporte público --ya sea taxis o colectivos-- o quienes transiten por la Terminal, verán una fuerte campaña con cartelería que llevará a cabo la comuna junto a Bahía Contra la Trata. Sin el compromiso de todos, estas atrocidades nunca terminarán.

Preocupación y enojo por cámaras que no funcionan

Hace ya bastante tiempo que el número de cámaras de seguridad que fueron instaladas en la vía pública por la Comuna comenzó a bajar. Estamos lejos de las 440 que supieron funcionar a pleno. Hay decenas que ya no andan y algunas ya fueron quitadas de la calle. Y cada vez que esto ocurre, los vecinos del sector afectado hacen oír su enojo, ya que los aparatos no se cambian por otros nuevos.

Quienes también se quejan, pero de forma más sutil, son los policías y la Justicia. Hubo varios hechos policiales delicados e incidentes de tránsito que no pudieron quedar registrados “porque las cámaras no grababan”.

Bahía Indiscreta pudo saber que debido al costo de ese tipo de tecnología, que por supuesto se paga en dólares, y por la reasignación de dinero que el municipio realiza al sector sanitario para afrontar la segunda ola de coronavirus, los plantes de inversión en cámaras están pospuestos para más adelante. Lo que se llama “la manta corta”.

Avanza una importante obra para la UNS

El viernes, finalmente, se firmó el contrato para la construcción del edificio del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Sur en el Campus que la casa de altos estudios posee en el barrio Palihue.

El convenio entre la UNS, el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Políticas Universitarias se había rubricado en agosto de 2020, en el marco de la visita a Bahía Blanca que realizó el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, y el Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. En su momento, la obra había sido anunciada por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, en el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023.

El edificio tendrá 1350 metros cuadrados repartidos en oficinas, salas de conferencias, gabinetes para los profesores, salas de computación y otros espacios de usos múltiples distribuidos en dos plantas. También contempla la posibilidad de crecimiento sobre una losa libre en planta alta, o por anexión de un nuevo módulo de planta baja y planta alta, lo que ya está previsto en el proyecto estructural y en los de las instalaciones de servicios.

Contará con instalación sanitaria, accesos y circulaciones adecuadas a personas con discapacidad, instalaciones contra incendio, canalizaciones para datos y telefonía, calefacción, aire acondicionado y ascensor. La inversión será de 128 millones de pesos.