Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, se refirió hoy al polémico comunicado confeccionado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) en el que autorizaba "la continuidad de los Torneos Oficiales de básquetbol en la Provincia de Buenos Aires".

Según el dirigente, se trata de un comunicado "fuera de tiempo" y "basado en ciudades que están en fase 3 y 4". "En Bahía estamos bastante más complicados que en otras ciudades, por lo que desde la Asociación se emitió un comunicado en el que se explicaban que quedaban suspendidos loe entrenamientos adentro de las canchas hasta nuevo aviso", explicó Pallotti en comunicación con El Deportivo 24.

"Cuando se pudo volver a entrenar y a jugar con todos los protocolos, sabíamos que íbamos rumbo a una determinación de este tipo a esta altura del año. Por eso se armó un torneo no oficial y por eso se tomó la determinación de que los clubes no tengan la obligación de participar", agregó.

Pallotti mencionó que lo que se intentará durante este período es que los chicos puedan seguir entrenando en espacios abiertos para que no pierdan el contacto con sus pares y con su entrenador.

"La idea es que lo hagan en una plaza a cielo abierto y con las cantidades autorizadas. Después será responsabilidad de cada dirigente lo que pasa puertas adentro de los clubes. No me corresponde ir club por club para ver si están abiertos o cerrados. La Asociación sacó un comunicado oficial pidiendo que se suspendan los entrenamientos adentro de las canchas, pero mucho más no podemos hacer", expresó.

"Lo que nos corresponde a nosotros es acatar las normas que nos llegan desde los ámbitos provinciales y nacionales. Acá no pasa por si estamos de acuerdo o no, si coincidimos con las restricciones o no. Pasa por respetar lo que nos solicitan nuestras autoridades y que cada uno se haga responsable de lo que hace", finalizó Pallotti.