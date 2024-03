Tapia pidió a los dirigentes de los clubes no ventilar quejas en público

La cumbre de los dirigentes del fútbol argentino convocada por Claudio Chiqui Tapia se llevó a cabo este lunes al mediodía en el predio de la AFA en Ezeiza y, de acuerdo a lo que se informó oficialmente desde la Liga Profesional, se trataron dos tópicos: los cuartos de final de la Copa de la Liga y el Fair Play económico financiero. Sin embargo, el tema central fue otro: el de los arbitrajes y las broncas que se ventilaron luego de una semana de polémicas, quejas y cruces mediáticos.

Y el mensaje fue claro. No figuró en el orden del día, pero según pudo saber Clarín, el mandamás del fútbol argentino les pidió a sus pares que si tienen algún reclamo que lo hagan puertas adentro y no públicamente. Que las críticas sean internas y no en los medios de comunicación. E instó a los presidentes de los clubes para que disciplinen a jugadores, cuerpo técnico y empleados sobre cómo canalizar los reclamos y evitar generar mayor crispación entre los hinchas y socios.

Mensaje dirigido para Independiente y para Carlos Tevez, claro… Pero además para el resto de los clubes. En el mismo sentido, ¿habrá tirón de orejas para el árbitro Pablo Dóvalo y su jefe Federico Beligoy luego de la carta documento con denuncia penal y civil que le mandaron al DT de Independiente? En el seno de la AFA, esa acción también cayó mal.

“Si quieren hablar de los árbitros, acá, a todas las reuniones, viene Beligoy. Me llaman, levantan el teléfono y hablan conmigo. Tienen alguna duda, la seguimos entre todos. Quieren cambiar algo, lo cambiamos entre todos…”, fue, palabras más, palabras menos, el lineamiento que bajó Tapia a su tropa.

Encabezada por el presidente @tapiachiqui, se llevó a cabo la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la @afa, en la que se trataron especialmente dos temas:



☑️ Cuartos de Final de la #CopaSurFinanzas 🏆

☑️ Fair Play económico financiero pic.twitter.com/qiRhuZWDuq — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 11, 2024

Quiénes estuvieron en Ezeiza

El cónclave, desarrollado en la oficina de reuniones del edificio donde funciona el VAR -paradójicamente- en el predio Lionel Andrés Messi, fue comandado por el flamante Consejo Directivo de la AFA, cuyos integrantes son el mismísimo Chiqui Tapia, el secretario general de la institución y presidente de Racing, Víctor Blanco, el tesorero Pablo Toviggino y el director general, Gustavo Lorenzo. También estuvo el CEO de la Liga Profesional, Francisco Duarte, además de los representantes de los 28 clubes de la categoría.

“En mi carácter de prosecretario, participé de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Dirimimos diversas cuestiones sobre la coyuntura y coincidimos en bajar el nivel de hostilidad reinante. Este es el ámbito natural donde los protagonistas del fútbol argentino deben expresarse”, blanqueó Luciano Nakis, uno de los laderos principales de Tapia que es hombre de Deportivo Armenio, pero que al igual que su padre, Noray, tiene vida activa en la política de Independiente.

Un cambio importante

Una prueba de que el mensaje de unidad se deberá cumplir a rajatablas es que Tapia anunció que se modificará el sistema de castigo para los integrantes de los cuerpos técnicos que firmen planilla y sean expulsados. Ya no se podrá purgar la suspensión con el pago de una multa, sino que deberán cumplir las fechas en forma efectiva y no podrán ingresar al campo de juego.

La multa económica es una “trampa” a la que solían apelar los entrenadores para reclamar y protestar sin tener mayor costo. El valor de la entrada lo fija la AFA y, en general, no representa una gran pérdida para el club.

Fuente: Clarín