El dólar blue supera los 160 pesos: subió más de un 10% en 5 días

El dólar Blue sube $3 pasado el mediodía, luego de haber cerrado el lunes nuevamente en alza. En los últimos cinco días, la divisa estadounidense paralela aumentó alrededor de $ 20, lo que representa más del 10%. De esta forma cotiza a $157 para la compra y a $161 para la venta.

Cabe señalar que el Blue no es el único que creció. El dólar Bolsa o Mep, hasta ayer había avanzado avanzó $6,50, trepa hasta los $ 151, 66 y $ 151, 72, respectivamente. A su vez, el contado con liquidación avanza otros $ 2 hasta los $155,45.

Por su parte, el dólar oficial opera en $ 92,50 para la compra y $ 98,50 para la venta. De esta forma, el dólar solidario se mantiene en $ 162,50.

Algunos de los factores que explican la suba de la divisa estadounidense son la aceleración de la inflación, en el último mes alcanzó un pico de 4,8%, y la precaución es la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Ante mayores cierres, que podrían profundizarse en los próximos días, se genera incertidumbre y muchos prefieren asegurarse los billetes cuanto antes. Así, los compradores buscan adelantarse a posibles subas hacia adelante y a las trabas a la circulación, que dificultan las operaciones en el mercado informal.

Además, el riesgo país, cae levemente un 0,50 %. Así, el índice que elabora JP Morgan se ubica en 1.554 puntos. En lo que va del mes bajó un 2,14 %, pero acumula un alza del 13.2 % en el año.

Las reservas, en tanto, subieron y pasaron el límite de los u$s 40.000 millones. En el mes ya lleva comprados u$s 1.330 millones y en el año acumula compras por u$s 3.500 millones. Sólo el viernes pasado, el BCRA adquirió u$s 100 millones.