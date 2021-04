Comienza en Bahía el juicio contra el músico Ricardo Iorio

Comienza en los tribunales locales el juicio a Ricardo Iorio, imputado por amenazas calificadas.

El ex líder de Almafuerte está acusado de haber golpeado y amenazado con un arma a un policía en Sierra de la Ventana, el 26 de enero del 2018. En esa oportunidad, tras ser perseguido, forcejeó con varios agentes hasta quedar detenido.

A cargo del debate se encuentra la doctora María Laura Pinto, del Juzgado en lo Correccional 4. Además, intervendrán el propio Iorio y su defensor, Juan Ignacio Vitalini, y el abogado Valentín Fernández representando al damnificado.

Pero hoy, algo pasó en el medio y el debate se postergó, en principio, por algunas horas. Según pudo averiguar este medio, el máximo exponente del heavy metal nacional llamó para avisar que había sufrido un desperfecto con su camioneta, por lo que se hallaba "tirado" en la ruta.

El día que Iorio habló desde un patrullero

Pocas horas después del violento episodio que lo tuvo como protagonista, Ricardo Iorio habló mano a mano con LA BRÚJULA 24, instantes antes a ingresar a Fiscalía. "No todos los policías son iguales. Este hombre no me conocía, no era del pueblo. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo. De ninguna manera lo amenacé con el arma. Es legal, no estaba cargada. Me muevo en los montes y hay jabalíes", relató.