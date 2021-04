Tiempos de pandemia: la intimidad de la terapia intensiva del Penna

Ella no se imaginó que sería la Jefa de la Terapia Intensiva. Mucho menos que lo sería durante una pandemia. La doctora Mirna Zuain le contó a La Brújula 24, cómo es el día a día de una de las áreas más sensibles del Hospital Penna. Llanto, cansancio y miedo, conviven en una batalla por la vida marcada por la incertidumbre.

"Hoy me encontré con una terapia llena. El área de Covid llena, con pacientes Covid fuera del área de Covid, con pacientes que tienen otra patología y que necesitan terapia y con todo el equipo trabajando a full, lo de todos los días desde hace un año", comenta en el programa Nunca es tarde, acerca de cómo se vive la segunda ola de coronavirus en el recinto bahiense.

Con más de 30 años de experiencia en medicina, Zuain cuenta que en el último año ha llorado, "mucho y varias veces". Su mayor angustia es "el cansancio de los médicos (de terapia intensiva), porque somos pocos y no tenemos recambio. Me angustia ver que estamos agotados, me angustia tener que dar los partes por teléfono, que es muy feo para la familia, pero para nosotros también".

Al comparar lo que vive ahora en la terapia intensiva del Penna con la situación del comienzo de la pandemia asegura que "hace un año internábamos al primer paciente en la terapia y si bien veíamos cómo era en países donde estaban complicados, la situación es que teníamos menos pacientes y más miedo. Ahora tenemos muchos pacientes y mucho cansancio. No es que dejamos de tener miedo, nos acostumbramos, aprendimos a trabajar, a cuidarnos mejor, conocemos un poquito mejor de este bicho inmundo, el miedo no es que se va, pero te acomodás".

Nada de lo que había visto en terapia intensiva se parece a su realidad actual. Refiere Zuain que en invierno llegaban a "tener algún paciente que hacía un cuadro de gripe, de edad avanzada y con factores de riesgo, pero de esta magnitud no".