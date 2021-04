En Coronel Rosales también preocupa la cantidad de camas disponibles

La reducción en la cantidad de camas destinadas a la atención de pacientes con coronavirus en el Hospital Naval de Punta Alta causó preocupación e indignación entre los vecinos del distrito. En las últimas horas, en el parte epidemiológico que semanalmente realiza el Municipio, se informó que el mencionado nosocomio dispone de dos camas UTI para la atención de pacientes COVID 19 y que una de ellas ya se encuentra ocupada. Además, existen otras 5 camas UTI para uso de otras patologías (no COVID) de las cuáles hay 4 ocupadas y una disponible.

"Existe un serio riesgo de un inminente cierre de capacidades en el Hospital Naval. La IOSFA y la Armada no dan a basto para contener a todos sus afiliados. Además, tenemos un grave problema con la obra social, porque le paga más a los prestadores privados y públicos fuera de la Armada, lo que genera un desfinanciamiento de este nosocomio", denunció esta tarde Ana Mendoza, secretaria general de ATE en Coronel Rosales.

Por otra parte, el total de camas comunes para atención de pacientes COVID en Coronel Rosales es de 32, habiendo 20 en el Hospital Naval (cuando eran 55 hasta la semana pasada) y manteniendo las 12 del Hospital Municipal Eva Perón. En ese sentido, hay 19 pacientes internados en camas COVID comunes (14 en el HNPB y 5 en el HMEP), quedando 13 camas disponibles, con una ocupación total de 59%.

En la última semana hubo 263 casos positivos de coronavirus y 111 recuperados en el mencionado distrito, promediando 37,5 casos por día. De los casos positivos registrados en los últimos siete días, 170 fueron determinados por testeo de laboratorios, mientras que hubo 93 por criterio clínico epidemiológico.

"En el Hospital Naval no hay guantes, no hay medicamentos y no hay insumos para los profesionales. No existe una política de la atención primaria de la salud y no hay capacidad para atender a todos los afiliados que tiene la obra social. Nos preocupa que muchos de los trabajadores se queden sin trabajo, si la cuestión se sigue agravando", agregó Mendoza.

"No podemos generar una acción en concreto porque la situación sanitaria no lo permite. Si nos mantenemos en alerta, porque en un tiempo muy cercano todos vamos a tener que salir a defender al Hospital Naval", completó la dirigente sindical.