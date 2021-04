Rodríguez Larreta: "El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una enfática defensa de las clases presenciales y aseguró que hará todo lo posible para garantizar que el próximo lunes los chicos y las chicas porteñas estén las aulas. Fue durante una conferencia de prensa en la que le solicitó una reunión urgente al presidente Alberto Fernández.

“El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”, lanzó en una conferencia cargada de frases fuertes.

En tal sentido, aseguró que hasta ayer “había consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas. No sé qué cambió en tan pocas horas. No hay razones sanitarias que lo justifiquen”, y reiteró que la presencialidad no genera mayor riesgo de contagio. “Entre el 17 de marzo y el 12 de abril, de las 700 mil personas del ámbito educativo, se contagiaron menos del 1%”, reveló.

Acompañado por su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el secretario de Transporte, Juan José Méndez, Rodríguez Larreta pronunció un duro discurso en el que también rechazó la presencia de fuerzas federales en la Capital Federal y marcó diferencias con Alberto Fernández al defender el rol de los médicos: “Nunca se relajaron”.

Ayer, el Presidente había dicho que el sistema de salud privado se había “relajado” al habilitar el tratamiento de otras patologías que habían sido postergadas durante la cuarentena del 2020. Esa frase provocó una campaña en redes de profesionales que postearon fotos y duros mensajes contra la Casa Rosada.

Hoy, Larreta aseguró que no fue consultado y sentenció que eso “rompió una forma de trabajo” entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad. “Venimos haciendo de la cooperación y el diálogo la principal de nuestras herramientas. Dialogamos con todas las organizaciones de la Ciudad y con la gente. Sostuvimos siempre la coordinación con el Gobierno nacional y con el de la Provincia.

(Fuente: Infobae)