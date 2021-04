Científica del Conicet: "No hay que hacer comparación entre vacunas"

La comparación entre las vacunas que existen actualmente contra el coronavirus no tiene sentido, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cualquiera con más de 50% de eficacia es suficiente, aseguró Ayelén Milillo, científica integrante del grupo anti Fake News del Conicet.

"En nuestro país se usa la vacuna Sinopharm que tiene una eficacia, con dos dosis, de un 80%, según la empresa. No hay que comparar las dosis ni la eficacia, porque cada ensayo se hace en un entorno donde ya circulaban las variantes y otras que no. No hay que comparar vacunas en sí, hay que guiarse por lo que dice la OMS: cualquiera que sea más de 50% eficaz, está bien", afirmó en el programa En Buenas Manos, que se transmite por La Brújula 24.

Milillo advirtió que "hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se usan para no generar angustia en la población ni alimentar a los antivacunas. Ocurre que detrás de la difusión de las fake news hay un interés (económico, político)".

"Cuando las fake news rondan un tema de salud pública puede generar una consecuencia a largo plazo como en el caso de la vacunación", aseguró.