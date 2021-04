Juicio a la Triple A: cómo funcionaba en Bahía

El auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, en relación al pedido de penas -y sus fundamentos- para los delitos atribuidos a los cuatro acusados de haber integrado la Triple A en Bahía Blanca y la región.

En ese punto, cabe señalar que para el Ministerio Público quedó acreditada la pertenencia de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno a la banda criminal, a la que se le atribuyeron 24 homicidios de militantes políticos, estudiantiles, gremiales y sacerdotes cometidos entre los meses de septiembre de 1974 y diciembre de 1975.

Además, en el caso de Aceituno, se le endilgó ser uno de los autores del asesinato del estudiante de Ingeniería y militante David “Watu” Cilleruelo. Para los tres primeros se reclamaron diez años de prisión y para Aceituno cadena perpetua. A su vez, para todos ellos se postuló la detención inmediata en sede carcelaria.

"Creemos que durante el mes de mayo estará la sentencia, pero depende de lo que se extienda la querella y la defensa de los imputados", argumentó el profesional en contacto con este medio.

Respecto de la investigación, detalló que "estamos concluyendo el juicio que lleva varios meses, arrancamos antes de la pandemia y se suspendió un tiempo". "La jornada de alegatos llevó cinco audiencias, al final de las cuales pedimos perpetua para Aceituno por el asesinato de Cilleruelo, y penas de 10 años para los otros tres imputados".

Sobre ese punto, aclaró que "esa es la pena máxima para el delito de asociación ilícita que le atribuye la Fiscalía. Consideramos que no hay ninguna duda en cuanto a su pertenencia en la organización criminal y sobre la realización de distintos hechos, pero no así de los homicidios que se están investigando, no llegamos a vincularlos directamente".

Remus Tetu y Rodolfo Ponce, los conductores de la Triple A en Bahía "Encontramos que la figura de jefe de la asociación ilícita era Rodolfo Ponce, que era Diputado Nacional y secretario de la CGT local, y Remus Tetu que fue designado como el Rector Interventor de la Universidad Nacional del Sur",