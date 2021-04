Qué sucederá con las actividades deportivas en Bahía

El subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni, confirmó hoy que al menos durante este fin de semana, las actividades deportivas en la ciudad continuarán con el calendario ya estipulado y que recién el lunes evaluarán cuáles actividades continuarán permitidas y bajo qué formato.

"Como no hay algo claro de Provincia y aún no sabemos cuándo va a llegar específicamente el DNU, nos pareció que lo más lógico era mantener la actividad deportiva en la ciudad tal cuál estaba programado al menos durante este fin de semana. El lunes nos sentaremos, leeremos bien las restricciones y ahí veremos qué es lo que se puede y qué es lo que no", mencionó el exPuma en comunicación con El Deportivo 24.

Stortoni mencionó que "nadie quiere volver para atrás", pero que se ha visto un cierto relajamiento en algunas de las actividades.

"Hay un relajamiento, pero creo que el tema está en otro lado. No ha habido muchos contagios en Bahía en las diferentes actividades, pero la determinación no depende de nosotros", expresó.

"Con todas estas restricciones, el deporte seguramente se verá complicado, básicamente porque como el año pasado, cada lugar tendrá sus propias limitaciones y comenzará a pesar el tema de los traslados para las diferentes delegaciones", completó.