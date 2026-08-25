Seguinos

Amo Viajar

Japón en primera persona: claves para recorrer Tokio, Kioto y Osaka

Marina Lammertyn recorrió Japón durante su luna de miel y contó en Amo Viajar cómo organizar un viaje por Tokio, Kioto y Osaka, con consejos sobre transporte, alojamiento, gastronomía y experiencias.

| 🕒 1 min. de lectura.

Japón permite pasar en pocas horas de los rascacielos y las pantallas gigantes de Tokio a templos, jardines y barrios donde sobreviven tradiciones milenarias. Esa combinación llevó a Marina Lammertyn y su esposo Santiago a elegir el país para su luna de miel.

En diálogo con Amo Viajar, Marina compartió su experiencia y dejó recomendaciones para quienes están pensando en viajar desde Argentina.

Lee la nota completa ahora en amoviajar.info

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas