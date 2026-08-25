Japón en primera persona: claves para recorrer Tokio, Kioto y Osaka

Japón permite pasar en pocas horas de los rascacielos y las pantallas gigantes de Tokio a templos, jardines y barrios donde sobreviven tradiciones milenarias. Esa combinación llevó a Marina Lammertyn y su esposo Santiago a elegir el país para su luna de miel.

En diálogo con Amo Viajar, Marina compartió su experiencia y dejó recomendaciones para quienes están pensando en viajar desde Argentina.

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