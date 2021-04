Cuál fue la mortalidad de los mayores de 60 con una sola dosis de la vacuna

Un grupo de científicos del Conicet tomaron datos oficiales y llegaron a la siguiente conclusión: que una sola dosis de las vacunas contra el coronavirus en mayores de 60 años es capaz de ofrecer una protección contra la muerte del 95,03 por ciento.

Esto implicaría una reducción de la tasa de mortalidad de hasta 20 veces. Es decir que en la población y lapso observados hubo 15 muertes. Sin ninguna dosis, el número podría haber sido de 302.

Los datos que usaron fueron los difundidos por el ministerio de Salud de la Nación sobre cantidad de contagios y muertes por coronavirus registrados durante 66 días entre personas que habían recibido solo una dosis contra el Covid, puntualmente de las marcas Sputnik V y AstraZeneca.

"La conclusión es que para los mayores de 60 años, la letalidad se redujo 8,2 veces en comparación a la media. Y la mortalidad bajó 20 veces”, explicó Sol Minoldo, socióloga y quien implementó el Sistema Universitario de Prevención y Rastreo de Contactos de la Universidad Nacional de Córdoba.

Además de reducirse la letalidad que se deriva de la enfermedad severa (en 8 veces), bajó la mortalidad (20 veces), ya que la vacunación, como se dijo, reduce tanto las infecciones (incidencia) como la letalidad en sí.

Los datos

El análisis partió de una observación en el segmento de 2.824.344 personas vacunadas (según informó el Ministerio de Salud), aunque se centró en el 0,2 por ciento, unas 6 mil personas que se infectaron a pesar de haber recibido la primera dosis contra el Covid.

"Si esas dos millones y pico de personas no hubieran recibido ninguna vacuna, los cálculos nos indican que habrían muerto 45 personas menores de 60 y 302 mayores de 60. Hay que aclarar en el segundo caso, que el lapso observado es de seis semanas, desde mediados de febrero, por los tiempos particulares del inicio de la campaña de vacunación", explicó Minoldo.

Por lo pronto, Minoldo recordó que “no puede saberse todavía si la eficacia podría decaer, ya que no hay datos disponibles sobre lo que pasa a los tres meses. No hay todavía en Argentina personas vacunadas que ya lleven ese lapso desde la inoculación y no hayan recibido la segunda dosis".

De todos modos, concluyó, "hay que recordar que, al menos por ahora, la estrategia sería no demorar la segunda dosis más allá de ese plazo”.