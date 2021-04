Dybala rompió el protocolo del Covid y pidió perdón: "Me equivoqué"

Paulo Dybala se disculpó tras su participación en un festejo organizado por el futbolista estadounidense Weston McKennie, en el que asistieron varios jugadores en un horario que violó el toque de queda y los protocolos sanitarios vigentes en Italia para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

“Sé que en un momento tan difícil del mundo hubiera sido mejor no equivocarme con el Covid, pero me equivoqué al salir a cenar. No fue una fiesta, pero me equivoqué de todos modos y me disculpo", escribió Dybala en sus historias de Instagram.

De la reunión social también participaron otros jugadores de la Juventus y había al menos 10 personas cuando cerca de las 22.30, todos los presentes fueron sorprendidos por los Carabinieri (Policía) que arribaron a la casa de McKennie.

"Los funcionarios policiales multaron a los presentes por violar las regulaciones anti-Covid. Los tres jugadores de la Juventus también deberán enfrentar a una sanción del club, que primero escuchará la versión de los afectados", señalaron hoy desde el club de Turín.

En Italia rige el toque de queda desde las 20 para limitar la circulación y mitigar el aumento de casos.

Fuente: Minuto Uno