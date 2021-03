Gay se reunió con los intendentes mas poderosos del PRO

El intendente Héctor Gay recibió esta tarde a la mesa de intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, en un encuentro en el que se continuó delineando las estrategias de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en el segundo semestre del año.

De la reunión, llevada a cabo en un hotel céntrico, participaron Julio César Garro (La Plata); Néstor Osvaldo Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (3 de Febrero), Jorge Macri (Vicente López), Javier Arturo Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petracca (Junín), Mariano Uset (Coronel Rosales), José Luis Zara (Patagones); Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). También estuvo presente el senador provincial Andrés De Leo, la senadora provincial Nidia Moirano, el diputado provincial Santiago Nardelli. Estuvo ausente Guillermo Montenegro, pero también forma parte de este equipo de trabajo.

"Para nosotros es muy bueno, porque habitualmente este tipo de encuentros se realizan en Buenos Aires, no por una cuestión centralista sino por un tema de comodidad. Se evaluó la situación de una región que hoy tiene 4.5 millones de habitantes y que es muy importante dentro de la provincia. Por eso, siempre está bueno intercambiar diferentes opiniones", dijo el jefe comunal tras la reunión.

El intendente bahiense mencionó que tras la cita se amplió el denominado "Grupo Dorrego", que quedó conformado por todos los jefes comunales que participaron de la reunión.

Durante el acto, Gay se refirió a la situación sanitaria actual y mencionó que el gran problema que tiene hoy el país en medio de la pandemia "es la falta de vacunas".

"El tema vacunación es una preocupación grande. Estamos en un buen momento, con poca cantidad de casos en la ciudad, por lo que entiendo que es el momento ideal para vacunar. Es una lástima que no tengamos la suficiente cantidad de dosis, para llegar más tranquilos a mayo o junio, que es cuando se avizora que llegará la segunda ola", mencionó.

A su turno, el senador De Leo mencionó que "se generaron expectativas infundadas" y que la salida de la cuarentena está mostrando "números tremendos".

"Si se viene una segunda ola los efectos serían catastróficos. Evidentemente, no tenemos la cantidad de vacunas suficientes y no hay una explicación del Gobierno al respecto. No pueden decirnos por qué un país como Chile tiene esos números y nosotros unas cifras mucho menores", mencionó el senador.

"Argentina tiene resultados muy magros. En el mundo fallecieron 32 personas cada 100 mil habitantes y en Argentina, murieron 115 cada 100 mil. Evidentemente, el ejemplo que quería mostrar Alberto Fernández fue el éxito inicial de la cuarentena, que después no pudo sostener", completó De Leo.

Sobre la cuestión política, los intendentes mencionaron que si bien nadie duda del liderazgo de Mauricio Macri en el PRO, surgen nuevas opciones dentro del partido.

"Los bonaerenses quieren que se discutan temas de la Provincia. Nos jactamos de estar cerca de la gente y para eso necesitamos a alguien que conozca cada uno de los distritos y que no venga de Capital Federal. Hay que sacar a la Provincia de la situación en la que está y por eso estamos trabajando en diferentes alternativas", dijo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

SOBRE EL CASO TUYA

Para cerrar la conferencia de prensa, Héctor Gay se refirió al escándalo en el que se vio envuelto el Director de Delegaciones Municipales, Fabián Tuya, quien se negó a realizarse un test de alcoholemia luego de protagonizar un accidente de tránsito en la segunda cuadra de calle Salta.

"En este caso, el Municipio actuó como debía. La persona que estuvo involucrada me llamó el sábado a la mañana y me dijo que ponía la renuncia a disposición. Le dije que esperemos hasta el lunes y hoy temprano por la mañana se presentó en el Municipio con la renuncia en la mano, la cual acepté", explicó el intendente.