Cormillot sobre su paternidad a los 82 años: "La gente tiene derecho a opinar"

Sin dudas, Alberto Cormillot ha sido uno de los nombres más mencionados durante los últimos días. El anuncio de que volverá a ser padre a los 82 años trajo todo tipo de repercusiones y abrió un curioso debate.

Pese al bajo perfil que siempre adoptó sobre su vida privada, el doctor mantuvo una conversación con el equipo periodístico del programa La Mesa Dominguera, que se emite por LA BRÚJULA 24, y contó algunas de sus sensaciones.

En primera instancia se refirió a cómo recibió la noticia por parte de su pareja, Estefanía Pasquini, quien le envió los resultados de un estudio y por una confusión en la lectura de los valores creyeron que no había un bebé en camino, pero la realidad fue otra. “Paso de la desazón a la alegría, nos abrazamos y nos emocionamos mucho”, comentó el profesional.

“Era una noticia esperada, lo hablamos durante meses”, resaltó.

Consultado por cómo será para él cuidar de un recién nacido, señaló: “No me imagino como será, porque no tengo ejemplos cercanos de una situación así. Con mis otros hijos no me salió tan bien, pero intentaré equilibrar mi trabajo con la dedicación al niño o niña”.

“La noticia me tocó en un momento muy especial, ni pensaba que iba a enamorarme como lo hice, como para casarme y querer tener un hijo”, expresó.

Por último, en referencia a la lluvia de críticas que se vieron relejadas en los medios y las redes, Cormillot, restándole importancia, dijo que “la gente tiene derecho a opinar”.