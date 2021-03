Lo acusan de apuñalar a un policia: "Fueron ellos lo que me agredieron"

Ramón Martiniano Cisneros, el hombre que fue detenido en la madrugada del lunes, acusado de apuñalar a un policía en General Daniel Cerri, luego de que le solicitaran que baje la música, se defendió esta mañana y apuntó directamente contra los efectivos que se hicieron presentes en su domicilio, mencionando que fue víctima de una fuerte golpiza.

Fuentes policiales habían mencionado que Cisneros, en evidente estado de ebriedad, comenzó a insultar a los servidores públicos que llegaron al domicilio ubicado en la primera cuadra de la calle Gurruchaga y a amenazarlos con un cuchillo. Uno de ellos se acercó para calmarlo y sufrió un corte en una de sus manos, que al final no revistió mayor gravedad.

Sin embargo, el hombre describió un panorama completamente diferente: "Me causa risa cuándo dicen que había una megafiesta porque estábamos solamente mi amigo y yo en el patio de la parte delantera de mi casa. Cerca de las 23:30, estábamos tomando algo y escuchando un poco de música. Se ve que algún vecino nos denunció y ahí fue que llegó la policía", mencionó en diálogo con el programa Vive cada día, de LA BRÚJULA 24.

"Se bajaron de los patrulleros con las escopetas. Les dije que bajaba la música, pero que no hacía falta ingresar armados. El comisario a cargo (por Cristian Lombardo) me dijo que él estaba haciendo su trabajo y que yo no tenía por qué decirle lo que debía hacer. Le respondí que yo estaba en mi casa, que era propiedad privada y es ahí donde estalla de furia. Así fue que le pegó una patada a la puerta, le quitó la escopeta a un compañero y empezó a apuntarme con un arma cargada. Después me agarró otro oficial, me inmovilizó y el comisario comenzó a pegarme con la culata de la escopeta en la cabeza", argumentó.

Cisneros mencionó que cuando estuvo detenido no recibió ningún tipo de atención médica y que luego se dirigió al hospitalito de Cerri. "En las últimas horas me revisó un médico forense y me dijo que estaba todo bien", mencionó.

Por último, el acusado mencionó que él no agredió a ningún policía y que no tuvo contacto con el agente herido. "Antes de que llegue la policía, abrí una botella con ese cuchillo. En la comisaría se dieron cuenta que me habían destruido, por lo que algo tenían que hacer. Así fue que volvieron a mi casa, se metieron sin ninguna orden, juntaron el vino, la gaseosa y el cuchillo. En ningún momento tuve contacto con ese policía que yo supuestamente apuñalé. Ese oficial ni siquiera fue a un médico para que lo revise. Si tiene alguna herida, se la debe haber hecho mi perro, que buscaba defenderme", expresó.

La redacción de LB24 confirmó con fuentes policiales que se instó a una acción penal contra Martiniano Cisneros por la lesión que le provocó en la mano a un efectivo, la cual fue constada por un médico oficial.