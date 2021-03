Bilardo ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

“A Carlos ya le pusieron la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Hace 10 días fue con su hija Daniela. Estaba contento, ahora está esperando la segunda dosis y vamos a intentar llevarlo a la cancha”. Jorge Bilardo, hermano del DT campeón con Argentina en México 1986 (y finalista en Italia 90), confirmó la noticia que alegró a todos.

“Si era por acomodo Carlos no se vacunaba, pero como tiene más de 80 años, tenía prioridad. No se negó para nada, más siendo doctor. Se puso contento, la estaba esperando, siempre pedía por la vacuna”, continuó en diálogo con Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad) el hermano del Doctor, que es considerado factor de riesgo. Asimismo, dijo que siguen sin contarle sobre la muerte de Maradona: “Si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos. Todavía no sabe que murió Diego, ni el Tata Brown, ni Sabella”.

Jorge Bilardo es quien mantiene informado acerca de la salud del Narigón, quien lucha contra el síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017. Se trata de una enfermedad degenerativa que deterioró su salud desde entonces. En noviembre pasado, el ídolo de Estudiantes de La Plata abandonó el establecimiento ubicado en la zona de Almagro en el que estaba internado.

“Hace un mes que lo sacamos a Carlos de la clínica y está en su casa. Hay momentos en que se pierde un poco, cambia las fechas, pero come, camina, se baña, siempre hay un enfermero para ayudarlo. Esto a Carlos le cambió la vida, vivía de noche. Ahora hace una vida normal, antes hacía todo al revés. Ahora lo podemos visitar por lo menos, es todo más fácil”, explicó en comunicación con el mismo programa.

Como Bilardo mira mucho fútbol, tal su costumbre, la familia prefirió no ponerlo al tanto de algunas noticias dolorosas, como fue la muerte de Diego Maradona, y mucho menos los fallecimientos de Oscar Malbernat y el Tata Brown, dos históricos de Estudiantes de La Plata. “¿Para qué le vamos a contar? Se va a poner mal y es peor”, argumentó Jorge, quien indicó que el Narigón está permanentemente acompañado por “un enfermero que lo asiste” y que realiza “los trabajos de kinesiología para rehabilitarse”.

Fuente: Infobae