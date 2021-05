Bilardo preguntó por Maradona: "¿Dónde está el 10?"

Durante los últimos días, la foto de un sonriente Carlos Salvador Bilardo junto a Miguel Lemme recorrió las distintas redes y generó la alegría de los hinchas argentinos. El exayudante del Doctor contó que lo visita todos los días y confesó que el Narigón le preguntó por Diego Armando Maradona en uno de sus últimos encuentros.

"Esta bien que la familia no le contó lo de Diego y el "Tata", porque no podemos solucionar nada contándole y aparte le puede hacer mal. Lo que sí, el otro día, una vez sola me preguntó sobre Diego. Pasaron un flash y el me pregunta: ¿Dónde está el 10? y yo enseguida le contesto "No sé donde anda el loco, que se yo donde andará ese muchacho"", expresó en un diálogo con Super Deportivo Radio. Y completó: "Cada vez que aparece algo así los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea”.

Sobra la foto, relató: "Yo tenía una foto en el WhatsApp con Carlos cuando habíamos estado en la Selección en el 2010. El otro día estaba Gloria, su esposa, y se me ocurrió decirle me sacas una foto con Carlos para actualizarla. Mira la casualidad, que le dije a Carlos cuando nos la sacamos "vamos a recorrer el mundo con esta foto" sin saber lo que iba a pasar. La subí y salió en todos lados. Al principio no me gustó, pero después me alegre con todos los lindos comentarios hacia Carlos. Él esta muy bien. Yo gracias a Carlos recorrí el mundo".

Además, Lemme contó detalles de sus encuentros: "Cuando voy jugamos al dominó, yo lo cargo, le doy la vuelta olímpica alrededor de los sillones, y dice: ¡Y este, a quien le ganó! Aparte te hace trampa porque vos te descuidas un ratito, te mira las fichas y si no tiene la ganadora, la deja y agarra otra. Yo le digo ¡Carlos, me estas haciendo trampa! y el me dice: Yo no hice nada, je. Es un fenómeno, no pierde la picardía y las mañas".

Fuente: TyC Sports