Polo Petroquímico: Gay quiere que los controles y sanciones se hagan en Bahía

El intendente Héctor Gay dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante para 2021. En su discurso hizo referencia a un tema que siempre preocupa a los vecinos de la ciudad: la seguridad y el control a las empresas del Polo Petroquímico.

Según explicó, Gay pretende que los controles y sanciones se puedan llevar a cabo desde Bahía Blanca, y para ello, explicó que hay que darle más facultades al CTE y a la Comuna, modificando la llamada "Ley Tunessi". Actualmente, esos trámites se realizan en La Plata.

El jefe comunal indicó que “a mediados de 2019 se registró una explosión en una de las principales empresas del polo petroquímico, que, si bien no registró heridos ni peligro para la población, no dejó de ser una situación preocupante y no deseada”.

“Por eso estamos convocando a todos los legisladores para que nos acompañen con instrumentos legales que permitan dotar al CTE de mayores competencias, con ampliación de jurisdicción y la posibilidad de intervención temprana en los trámites de radicación de establecimientos industriales”.

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) está conformado por un grupo de profesionales de diferentes especialidades, que tienen a su cargo el control y monitoreo de las industrias de tercera categoría, instaladas en el sector del Polo Petroquímico y área portuaria, en el sector del estuario de Bahía Blanca.