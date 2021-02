Se complica el inicio de clases: SUTEBA anunció un paro para lunes y martes

La seccional de SUTEBA Bahía Blanca anunció esta tarde un paro de 48 horas para lunes y martes, por lo que el inicio de clases se verá complicado en la ciudad.

"Nos mandaron a nuestras casas en marzo cuando casi no había casos y nos encontramos con una virtualidad para la cuál no estábamos preparados. Ahora nos quieren hacen volver a las aulas, cuando las condiciones sanitarias tampoco están garantizadas. Las escuelas siguen con problemas edilicios, no tenemos las suplentes para los cargos que hay que cubrir y no hay insumos para hacerle frente al protocolo que demandan", mencionó Ana Canullo, titular del gremio en la ciudad, en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

En un comunicado, dado a conocer hace instantes, el gremio explica que se "rechaza la vuelta a la presencialidad sin que se garanticen las condiciones seguras para todas las escuelas en el marco de la pandemia" .

"Venimos advirtiendo del riesgo que existe porque no se han tomado todos los recaudos necesarios, en medio de una pandemia que todavía está teniendo un alto impacto y cuando recién se está iniciando el operativo de vacunación para nuestros compañeros", agregó Canullo.

El lunes se desarrollará un paro provincial. En Bahía incluirá una convocatoria a la prensa, en la vereda de la Escuela 2 Vieytes 51, para informar a la opinión pública de la ciudad, la situación de nuestras Escuelas. En tanto, para el martes están previstas diferentes acciones en las instituciones, con acciones para las familias y la comunidad.

"Elegimos esa institución para hacer la conferencia de prensa porque durante el tiempo que duró la cuarentena no se pudo completar la obra de los baños y porque las ventanas no se pueden abrir de la cantidad de caca de paloma que hay en las mismas", se quejó.

Otro de los reclamos del gremio tiene que ver con la paritaria docente. "Reclamamos un salario igual a la canasta familiar y un aumento salarial sobre la base de la incorporación de todas las sumas remunerativas y no remunerativas al básico", mencionó. El pedido es un salario de 56 mil pesos de inicial con cláusula gatillo y reconocimiento de los gastos personales por conectividad 2020.

"Nosotros sabemos que los chicos necesitan la presencialidad y también queremos volver a las aulas. Pero queremos que haya un plan de vacunación masivo y que al menos las escuelas estén con las mínimas condiciones necesarias. Las que ponen el cuerpo en las aulas son las docentes", completó Canullo.