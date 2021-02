“El plan de vacunación de Capital es transparente, todo lo contrario a las avivadas que vimos estos días”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a referirse hoy al escándalo por la vacunación VIP en el Ministerio de Salud con equipos médicos del Hospital Posadas, que derivó en la renuncia de Ginés González García. Lo hizo al respaldar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, frente a la denuncia presentada por el kirchnerismo contra la política sanitaria del gobierno porteño.

“Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días", afirmó el exmandatario a través de las redes sociales.

En esta línea, agregó: “Estoy seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los vacunatorios VIP perpetrados por el ministerio de salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Para Macri, la mejor manera de encarar la vacunación contra el COVID-19 “es como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y el sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos, siempre con transparencia y sin acomodos".

Es la segunda mención del ex presidente en menos de una semana al escándalo que sacude al Gobierno. El pasado domingo también utilizó las redes sociales para negar haberse inoculado contra el coronavirus: “Ante las reiteradas consultas, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, afirmó.

“Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, expresó el ex mandatario.

