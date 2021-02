El infectólogo Diego Maurizi, habló con LA BRÚJULA 24 y se refirió a la continuidad de los cuidados en el marco de la pandemia, la vuelta a clases e indicó que “la gente que vuelve de las vacaciones debería aislarse por lo menos siete días para ver si aparece algún síntoma”.

“Lo más significativo es continuar con el distanciamiento y el uso del barbijo. Y después hemos aprendido que las reuniones tienen que ser con la menor cantidad de gente posible en lugares abiertos o bien ventilados”, manifestó el profesional en el programa Tal Cuál Es.

“Al principio limpiábamos todo, realmente hoy no tiene mucho sustento, aunque si tenemos que lavar periódicamente el lugar en el que estamos y las manos, pero el resto, de pensar en contagiarnos por ir a comprar algo, no va más”, sugirió.

Además mencionó que la ventilación “es fundamental porque ya está demostrado que no hacerlo aumenta la concentración y eso es un riesgo”.

Por otro lado, sobre la gente que vuelve de las vacaciones, sostuvo que “la recomendación más importante para la gente que está volviendo de las vacaciones y empieza su tarea habitual, es que creo que tendrían que estar aislados en su casa un tiempo”.

“Los lugares de veraneo son lugares de mucho riesgo y estamos viendo eso. Creo que es el problema que estamos teniendo ahora. Uno ve que en los lugares de veraneo, restaurantes y demás, no se están cumpliendo los protocolos. Uno debería veranear y estar con su propia familia, no juntarse con otra gente, pero parece que no lo hace todo el mundo, lo mismo pasó en Europa también”, agregó.

También remarcó que “antes de que suban nuevamente los casos, es importante alertar a la gente que vuelve de vacaciones, si tuvo algún momento donde no respetó los cuidados, debería aislarse por lo menos siete días para ver si aparece algún síntoma”.

Por último, sobre la vuelta a clases, Maurizi sostuvo que "mientras se puedan cumplir los protocolos, y controlar, no vamos a tener mayores problemas. Habrá algún caso, pero lo importante es que no contagie en otros lugares y se le pueda hacer un diagnóstico rápido".