Dalma Maradona dio positivo en coronavirus: "Me siento bien"

Este lunes al mediodía, Dalma Maradona confirmó que dio positivo en coronavirus. La actriz tuvo contacto estrecho con alguien que se contagió y, luego de algunos síntomas leves, decidió hisoparse. Tras el resultado, se encuentra aislada junto a su esposo Andrés Caldarelli y su hija Roma.

La noticia la dio a conocer la hija del “Diez” en Un Día Perfecto, el programa radial que conduce junto a Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg en Metro. “Me siento bien, pero tengo la voz un poco rara, como resfriada”, explicó.

En diálogo con sus compañeros de equipo, Dalma reveló que tuvo algunos síntomas leves y eso la motivó a realizarse el test: “Nunca sentí ningún tipo de dolor, pero empecé a estornudar un montón y me pregunté ‘¿qué onda?’. Me dijeron que para hisoparme tenía que esperar cinco días, y cuando me lo hice me dio positivo”. Y, agregó: “Son 10 días de aislamiento, yo empecé el martes pasado y el viernes me dan el alta”.

Según sus propias palabras, lo que más la preocupa en este momento es la salud de su hija: “Se porta espectacular, pero estoy permanentemente encima de ella porque no quiero que le pase nada”.

Por otra parte, aunque el programa se realiza en una terraza para mantener el distanciamiento social, Dalma manifestó su preocupación por la posibilidad de haber contagiado a alguien en el estudio. “Eso me dio mucha culpa”, admitió. Sin embargo, pese a esta inquietud, ella puede estar tranquila porque todos ya fueron hisopados y dieron negativo.

A partir del lunes 22, el grupo que ocupa el espacio que dejó libre Andy Kusnetzoff y su histórico Perros de la Calle volverá a estar completo. “A partir de los diez días supuestamente dejás de contagiar”, indicó Dalma para llevar tranquilidad.

No es la primera vez que el coronavirus preocupa a una de las hijas de Claudia Villafañe. El 22 de enero, Gianinna confirmó que su hijo se había contagiado cuando viajó a Inglaterra para visitar a su padre.

Le envió un mensaje a Benjamín a la distancia (Foto: Instagram giamaradona)

En aquella oportunidad, la hija del Diez realizó el anuncio en un curioso mensaje en el que se mostró feliz porque Benjamín volviera a tener una cuenta en Instagram después que su padre se la cerrara temporalmente. “Después de tanto enojo y puteadas, llegó el ‘Kun Agüero papá’ para parar la bronca del borrego con el IG cerrado anteriormente. ¡Vamos Benchuline de mi vida, la vida consiste en nunca rendirse! Te amo y te extraño covidero”, escribió.

Fuente: TN