Federico Bal contó qué le dijo Carmen Barbieri apenas salió del coma

Fede Bal contó cómo está Carmen Barbieri quien se recupera en la Clínica Zabala tras un cuadro de COVID que derivó en una neumonía bilateral.

Barbieri estuvo en coma inducido más de una semana pero ahora ya está sin el tubo de oxígeno y luchando contra un virus intrahospitalario.

“Delira un poco por toda la falta de oxígeno y la medicación, pero la verdad es que es una alegría porque fueron días de mucha angustia”, comentó el actor en charla con "Implacables", El Nueve.

"Lo primero que me dijo. Me decía ‘tengo que cocinar’. Yo le decía que primero tiene que curarse. El trabajo y todo va a esperar así que… Por suerte están todos muy contentos en Telefe esperándola”, agregó Fede sobre el reclamo de su madre por el inicio del reality sin ella. Recordemos que "Masterchef Celebrity 2" comienza el 22 de febrero y los capítulos ya están grabados. Carmen no pudo iniciar la temporada.

“Está un poco inquieta por irse, pero entiende que tiene que esperar un poco más. Quiere hablar con sus amigos, que la llamen, quiere tener el teléfono. Uno no puede desconectarse ni aun enfermo”, explicó el joven.

Fuente: Primicias Ya.