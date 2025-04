La columna de la Ubfal: los nuevos proyectos de Carmen Barbieri y Mariano Iúdica en TV

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula nacional dentro de la habitual columna del programa "Hora Pico".

"Carmen Barbieri tuvo ofertas de todos los canales, pero finalmente aceptó la oferta del 9 que le dará la tarde después de Flor de la V. Ese horario le va a permitir hacer teatro por las noches. Por su parte, la otra primicia es que Mariano Iúdica hará un programa ómnibus por las tardes de los sábados de Telefé, donde se conjugarán cocina y música, como si fuera la Peña de Morfi".

"Hoy es el cumpleaños de Marcelo Tinelli, el mismo día de la muerte de Toti Ciliberto. Una hemorragia interna y un infarto generalizado del que no pudo salir. Lo llevaron a un lugar, luego no pudieron trasladarlo y es una pena que no se haya salvado. Tuvo una década del 90 muy buena laboralmente. Sus amigos Larry de Clay y Carna lo recordaron con mucho afecto".

Toti querido! Ya te estamos extrañando. Q.D.E.P pic.twitter.com/tdWIovOBRc — José Maria Listorti (@SoyListorti) April 1, 2025

"Carla Conte presentó a su nueva pareja. Se trata de Ezequiel Corbo y se mostraron muy felices y enamorados en el estreno de 'La Cena de los Tontos', un noviazgo casi formal que empezó en enero pasado. Sabemos que se conocen desde hace veinte años y este verano fue clave para que eligieran estar juntos. Ella trabaja en un streaming con Ángel De Brito y es mamá de dos hijos".



Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar al sitio www.laubfal.com.