Aclaran que el litro de nafta sigue por debajo de lo que debería costar

El presidente de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca, Fabio Rodríguez, analizó en LA BRÚJULA 24 que el nuevo incremento en el valor de los combustibles, luego de que en las últimas horas se confirmara la actualización de los precios en los surtidores de la ciudad.

"La suba se ubica en un 12% en lo que va del año y un 32% desde septiembre cuando se descongelaron los valores. Y otros productos han aumentado aún más. Los combustibles estuvieron casi 11 meses congelados y al ritmo de la inflación debe recuperar velozmente su costo", enfatizó Rodríguez, en el programa "Tal Cual Es".

Y agregó que "siguiendo la paridad histórica de que un litro de la Súper equivale al precio de un dólar (alrededor de los 94 pesos, todavía está entre 10 y 12 puntos por debajo para llegar a esa paridad. Eso es lo que las petroleras tienen que ir recuperando, a sabiendas que el último índice de inflación mensual de entre 3,5 y 4%".

"El gobierno en enero permitió actualizar casi un 60% el valor del combustible. Son micro aumentos que los resolvieron las áreas de marketing de las empresas. Particularmente no adhiero porque implica salir en la tapa de todos los diarios. No obstante, hoy podemos decir que el consumo no bajó", recalcó en otro segmento de la entrevista radial.

Además, trazó una estadística: "Por el COVID, en abril del año pasado la pérdida de la actividad fue del 85%. En diciembre del año pasado, la provincia de Buenos Aires terminaron en un 20% por debajo que en el mismo mes de 2019. Y en enero la caída fue de apenas 15%. La gente cuando llega al surtidor se queja, pero sabe que esto no depende de los estacioneros".

Por último, confirmó que del litro de nafta, el 45% son impuestos: "Mientras haya déficit fiscal en este país, ese índice no va a reducirse. En otros países con suerte llega al 25%".