La columna de la Ubfal: Carmen se baja a último momento de un proyecto en TV

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula argentina, dentro de la habitual columna en el programa "Hora Pico".

"América está muy contento porque le está sacando mucha diferencia a Canal 9, una señal que está muy preocupada por la sorpresiva baja de Carmen Barbieri que tenía todo listo para que se firme el contrato. Ella no habló ni explicó sus motivos. La señal necesitaba una figura para que sea la que conduzca el programa que podría ir después de Los Profesionales de Flor de la V".

Carmen se bajo de canal 9, si bien las charlas estaban muy avanzadas la conductora finalmente dijo NO

no le cerraron los numeros



Via LosProfesionales pic.twitter.com/UKCl8kmOVR