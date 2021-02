Preocupación y malestar por la presencia de un submarino nuclear en el Atlántico Sur

A través de un comunicado del canciller Felipe Solá, el Gobierno manifestó su "preocupación" por la presencia de un submarino nuclear en el Atlántico Sur, que fue informada por la propia cuenta del Comando de la Fuerza Submarina Atlántica de los Estados Unidos.

Además, se informó que este cooperó con las fuerzas del Reino Unido que se encuentran en la zona como parte de su presencia en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que reclama la Argentina.

A United Kingdom aircraft from the British Independent Overseas Territory (BIOT) Falklands Islands recently collaborated with USS Greeneville (SSN 772) in the South Atlantic open ocean, demonstrating the global reach of both nations’ forces. #SubmarineForce pic.twitter.com/w2BFIibXz0