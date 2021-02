Gana 20 mil pesos por mes y fue estafada por casi 800 mil: "Estoy desesperada"

Para Yésica Parrotti, el año 2021 no podría haber arrancado peor. Esta mujer bahiense, que desempeña como auxiliar en una institución privada y recibe un sueldo de 20 mil pesos por mes, fue estafada por casi 800 mil pesos bajo una metodología que, lamentablemente, se ha vuelto moneda corriente.

Alguien logró ingresar a su home banking y le solicitó un préstamo por 780 mil pesos y luego realizó dos transferencias, una por 500 mil y otra por 300, dejándole la cuenta en cero.

"Nunca le pasé mi clave a nadie, no sé cómo lo hicieron. Nadie del banco se comunicó conmigo. Soy auxiliar en una institución privada y por mi salario no califico para ningún tipo de préstamo, menos por ese monto", se quejó Yésica en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Para colmo de males, al mismo tiempo que descubría esta tremenda estafa, Yésica comenzó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus. Finalmente, el hisopado le dio positivo, por lo que su desesperación es aún mayor, ya que se encuentra aislada.

"Estoy desesperada porque tengo COVID-19. Los síntomas me aparecieron al mismo tiempo que me estafaron. Reclamé a la OMIC, hice denuncia penal y espero una solución que, según me dicen, tardará ocho días. La estoy pasando terrible porque no sé qué más hacer. Necesito que me lo resuelvan porque no pedí ningún crédito ni realicé transferencias. Soy una persona común y corriente, laburante", concluyó.