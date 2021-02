Moria Casán se pondrá la vacuna Sputnik V

Moria Casán informó que decidió vacunarse contra el Coronavirus. La One anunció que viajará a La Plata este viernes 5 de febrero para vacunarse con la Sputnik V, luego de conocerse el contagio del bailarín y director artístico Flavio Mendoza y la delicada situación de salud que está atravesando la actriz y comediante Carmen Barbieri.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, dijo Moria Casán.

Al respecto, quien naciera con el nombre de Ana María Casanova adelantó: "Me voy a La Plata, me voy a dar la primera el viernes próximo, creo que hay que esperar media hora a ver si tenés una reacción alérgica, y después hay que esperar tres semanas para darte la segunda dosis. Así que ahí estamos, saliendo adelante", agregó la actriz.

Y en modo de broma soltó: “Yo solamente entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas, pero jamás entré para operarme de nada ni por enfermedad”, dijo ante la duda de contraer cualquier contagio.

Por otra parte, La One habló sobre las restricciones de la pandemia y en ese sentido, precisó: “Yo cuando salió lo del COVID, estaba haciendo Incorrectas (programa que conducía por América TV) y le aviso a uno de mis productores que vengan a hacer el programa a mi casa, porque si iba a haber riesgo de contagio yo soy una persona de riesgo y tengo que empezar a dar el ejemplo. Me quedé en mi casa cuatro meses hasta que empezó el Cantando, que me ofrecieron y fui con todos los cuidados”.

Fuente: Diario Popular.