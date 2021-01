El papá de Facundo Saccoccia pide que desplacen a Carolina Píparo de su cargo

La Red Nacional de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito enviaron una carta al intendente de platense, Julio Garro, para pedirle que aparte a Carolina Piparo de su cargo como secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género.

Uno de los miembros de la ONG es Santiago Saccoccia, papá de Facundo, el joven de 17 años que murió luego de un hecho de tránsito donde el condenado Alexis Sturzenegger (bajo los efectos del alcohol) lo atropelló y mató.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Saccoccia explicó que "ella (por Píparo) tiene un puesto de asistencia a las víctimas en la Municipalidad de La Plata, ella dice que cumple ese cargo ad honorem y creemos que debe ser desplazada porque no nos sentimos representados. Abandonó a las dos personas, cuando ella sabe el protocolo a seguir. Claro que también debería dejar su banca como diputada pero eso es mucho más complejo".

"Ella sabe que debió hacerse un control de alcoholemia, si no hubiera nada que esconder se lo habría hecho y hoy no estaría en boca de todos. Ellos salieron con el auto, recorrieron muchísimas cuadras y pasaron por arriba a dos personas a los que ellos pre juzgaron como chorros. Les faltó decir que eran negros. Por eso la acusación del homicidio apunta a que fue premeditado, porque no se defendieron en el lugar donde se habría producido el robo", sostuvo el único bahiense miembro de la Red.

Por último, en el programa "Hoy También" resaltó que "el escrito se le remitió al intendente de La Plata, al jefe de prensa y se iba a dejar escrito en mesa de entrada del municipio de esa ciudad. Cuando pasa algo de esto, estamos todos los familiares conectados para hacer llegar, como en este caso, las cartas".