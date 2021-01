Quejas por los aumentos en el ABL

En las últimas horas, no fueron pocos los mensajes de vecinos recibidos en el contestador de LA BRÚJULA 24, que hablan de considerables aumentos en el ABL. Por eso era necesaria una palabra autorizada.

Ceferino Martínez es el subsecretario de Rentas de la Municipalidad y, en contacto con el equipo periodístico del programa "Bahía Hoy", indicó que "en términos generales el aumento es del 35% en ALC y lo que se adiciona es un 5 más para tasa de salud por la pandemia, puesto que tuvimos que reforzar las partidas del hospital y los servicios que brinda la comuna".

"Los aumentos mayores a ese 35% se pueden deber a dos supuestos: a fin del año 2020 venció la moratoria de los derechos de construcción, por los que se regularizaron alrededor de 400 mts2 cuadrados de construcciones que no estaban declaradas, entonces aquellas que lo hicieron y declararon más metros van a tener un incremento mayor", expuso el funcionario.

Y agregó: "Por otro lado, lo que se hizo fue poner mínimos por cada clase. La ciudad se divide en 8 zonas, dependiendo de la calidad de servicios. Por ende se subieron los mínimos por cada clase. Hasta el 2020, el mínimo era de 223 pesos cualquiera sea el lugar donde se ubicaba la propiedad. Ahora eso se modificó porque sino era inequitativo respeto de barrios con menos servicios".

"Si uno pagaba un mínimo en una zona de Bahía con muchos servicios, ahora se va a aumentar hasta el mínimo de esa clase", aseveró Martínez.

"Desde el Intendente hasta todos los funcionarios tuvieron la intención de que la gente con problemas pudiera regularizarse, ese plan va a continuar hasta marzo. El Municipio no es como un servicio público que si no lo pagás te lo cortan, no es tan drástico, siempre es atendible", manifestó.

Y aclaró que "si alguno considera que el aumento es desmedido puede venir a las oficinas y verlo, pero es lo que se votó en la ordenanza".