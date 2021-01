Nacha Guevara se animó a cantar en vivo y fue ovacionada

En las instancias finales del certamen los competidores están decididos a dejarlo todo. A una semana de la gran final del Cantando 2020, Dan Breitman y Flor Anca presentaron el clásico de Nacha Guevara, Mi ciudad. Con pericia para entonarla y poniéndole sentimiento a cada estrofa, el dúo se lució para ser evaluado por el jurado. Vestidos de negro por el genial diseñador Pablo Ramírez, con traje y corbata, Dan y Flor recibieron devoluciones elogiosas a su versión de “Yo extraño mi ciudad / Las luces de mi ciudad / Su brillo, su resplandor / No puedo olvidar / las luces de mi ciudad”.

“No puedo ser objetiva”, sentenció Nacha poco antes de ponerles un 10 y sumamente agradecida por la belleza de la interpretación. Fue entonces que Laurita Fernández, conductora del programa, sugirió un trio entre la jurado y los dos participantes. Con algunas dudas y algo contrariada por tener que dejar el cubículo que la protege del COVID-19, la artista aceptó con la condición de que le dieran un micrófono bien desinfectado.

Una vez decidida, bajó a la pista para alegría de Dan y Flor y empezó a darles indicaciones. En segundos debatió por qué parte de la canción empezar, pero para no perder tiempo buscando el fragmento de la pista, sugirió arrancar desde el principio y repetir el tema completo. Poco acostumbrada a lanzarse en vivo a cantar e improvisar sin ensayo, la artista se entusiasmó a medida que avanzaba en la canción y terminó entregando una genial versión de su clásico. Entonces, tanto el resto de sus compañeros de jurado como los presentes en el piso la aplaudieron con ganas y la vitorearon.

“Estoy muy emocionada en estas instancias del certamen”, aseguró Karina La Princesita cuando le llegó el turno de puntuar a Dan y Flor, que recibieron un segundo 10. También los elogió Oscar Mediavilla, que tenía el voto secreto. Y finalmente fue el turno de Moria Casan, que desde el arranque cambió el clima en el estudio. “Me hubiera gustado la versión en inglés”, anticipó la jurado que a lo largo de todo el certamen tuvo múltiples enfrentamientos con Nacha Guevara, a quien conoce bien y desde hace años.

“Tuve el placer de ver el estreno de The Act en Broadway con dirección de Scorsese. Donde Liza Minelli hace un cambio escénico en el cual le hacen una palomita y le sacan. Todo de golpe. Pasa del traje a los zapatos. Me hubiera gustado ver la versión original en inglés... Porque esta versión la escribieron Fred Ebb y John Kander”, apuntó Moria segundos antes de que, visiblemente ofuscada, Nacha agarrara el micrófono y la interrumpiera: “Esta canción es de Alberto Favero y mía”.

Decidida a seguir adelante con su crítica y alegando que era su turno, Moria siguió hablando encima de Nacha, quien, ya acostumbrada a la confrontación de la diva, siguió escuchando en silencio. “En 1975 escribieron esta canción para The Act con Liza Minelli. Se llama City light y es igual. Pueden ir a cualquier Google”, apuntó Moria acusando a Nacha y Favero de hacer Mi ciudad como una copia de la canción de Broadway. “Tengo un amigo que siente que se le falta el respeto y subestima... Me hubiera gustado la original. Fue escrita para Liza Minelli y tuve el placer de verla cuando se podía viajar. Me gusto, pero más o menos”, sentenció en relación a lo que acababa de ver.

¿Qué dijo Nacha después de que Ángel de Brito le preguntara si tenía algo para contestar? “Nada, nada para decir”, respondió entre risas irónicas y haciendo esfuerzos por no sumarse a la polémica. Todo con la certeza y el orgullo de que de Mi ciudad, el tema que data de 1984 e integra el disco Los patitos feos es de su autoría –con Favero– y uno de sus grandes éxitos.

(Fuente: Infobae)