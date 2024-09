La columna de la Ubfal: Nacha se sometió a una cirugía antes del Cantando

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades más destacadas del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro de “Hora Pico”.

“A Nacha Guevara le hicieron una cirugía de urgencia por un problema circulatorio. Al ser algo leve y teniendo en cuenta que viene el Cantando, estará reestablecida. Seguro que la rehabilitación será algo corto de tiempo. En el jurado estará acompañada de Marcelo Polino, Milett Figueroa y Flavio Mendoza, con la conducción de Flor Peña”.

🎶⚡️ ¡El #Cantando2024 está por empezar! 🎙️💥



📅 ¡GRAN ESTRENO: Lunes 23 de septiembre a las 22 hs por #AmericaTV! 😎 pic.twitter.com/hgVHJDnY2x — América TV (@AmericaTV) September 11, 2024

“La ex Gran Hermano, Virginia Demo, es actriz y por ahí sale del molde de lo que son los participantes del reality. Ella me pidió disculpas y está bien, se aceptan. Se dio cuenta de que no hacían falta decir tantas malas palabras ni tantas ofensas y ahora quedó todo en paz con ella. Le explicamos que una cosa es informar erróneamente y otra ofender”.

“Mirtha Legrand tendrá política en su mesa este sábado a la noche. Tendrá a Luciana Geuna, José Luis Espert, Diego Cabot y el doctor Daniel López Rosetti. En la de Juana Viale, sus invitados le darán algo más de color con la presencia de José María Muscari, Gladys ‘La Bomba’ Tucumana, Marcela Baños y el jugador de voley Facundo Conte”.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com.