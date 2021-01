El drama del agua: no atienden a la OMIC y deben mandar las denuncias por mail

Mientras los problemas por la falta de agua continúan en Bahía Blanca y probablemente vuelvan a agravarse cuando el termómetro vuelva a marcar temperaturas más acordes a la época, OMIC continúa salteando obstáculos para visibilizar el reclamo de miles de bahienses que padecen la carencia de suministro en sus respectivos hogares.

Tras la respuesta negativa por parte de la empresa, que consideró que el organismo encargado de la Defensa del Consumidor bahiense "no tiene competencia" para elevar un reclamo, decidieron presentar los más de 450 mails que recibieron por parte de ciudadanos bahienses ante la Autoridad del Agua.

La particularidad, es que este organismo mantiene sus puertas cerradas por la pandemia, por lo que debieron hacerlo reenviando cada uno de los 456 mails recibidos.

Así lo explicó esta tarde Mercedes Patiño, la titular del Organismo Municipal de Información al Consumidor en diálogo con el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

"El 30 recibimos la respuesta negativa de ABSA ante la denuncia que realizamos oportunamente. Teniendo en cuenta que la OCABA quedó subsumido, concurrimos a la Autoridad del Agua que es el órgano competente. Pero ante la situación sanitaria, mantiene sus puertas cerradas y se negaron a atendernos personalmente, por lo que debimos derivar los reclamos vía mail", resaltó Patiño.

"Lo que pretendemos es que no se le cobren las facturas a los vecinos que no contaron con el servicio. Además y teniendo en cuenta que se trata de un bien esencial, queremos que sea bueno y que no falte durante los días de calor", acotó.

"Enviamos 456 mails a la Autoridad del Agua. Son todos los que recibimos desde que habilitamos una casilla especial para estos reclamos. Sabemos puntualmente que se están por licitar las obras y que esto avance, pero la realidad es que el problema sigue", finalizó.

La Autoridad del agua dice que retoma la atención al público

Desde el lunes 4 de enero las oficinas que Autoridad del Agua tiene en calle Vieytes 330 permanecerán abiertas en el horario de 8 a 12 para la atención de usuarios del servicio sanitario de la ciudad de Bahía Blanca y la región.

Además, su director de Control Técnico, ingeniero Roberto Cecotti, mencionó que según los registros que lleva a cabo el mencionado ente, "la cota superficial del embalse Dique Paso de las Piedras se encuentra en los valores aceptables por lo que la provisión de agua no debería representar una dificultad para el prestador”.

Además, la ADA recordó que para gestionar un reclamo en ADA es necesario haber realizado el reclamo al prestador y que hayan transcurrido 48 horas sin solución así como también contar con los datos de la factura. Además de la atención en oficina están vigentes como vías de comunicación el mail [email protected] como el 0800-444-0579 de 9 a 13 horas.