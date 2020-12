Se viralizó un preocupante video de Esteban Bullrich y el senador realizó su descargo

En pleno debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el senador nacional Esteban Bullrich desató polémica y preocupación tras su intervención en la sesión de este martes.

La razón de la preocupación es que en el discurso del legislador se podía percibir ciertos problemas de dicción que en redes sociales fueron atribuidos a distintas razones hipotéticas. En tanto que el motivo de la polémica radicó en que si el senador tiene problemas de adicciones no debería participar en una decisión tan delicada como la de aprobar o no la ley de aborto.

Sin embargo, dada la difusión que alcanzó el video en las redes sociales, él mismo realizó una aclaración sobre su estado de salud:

Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 15, 2020

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", explicó el legislador.

"El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro", agregó.

"Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien", dijo.

"El tratamiento que me recetaron es reposo, pero a pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde. De paso, quiero aprovechar para alentar a todos a que se hagan los controles de salud que en esta cuarentena eterna bajaron considerablemente y no controlarnos nos expone a riesgos enormes. Cuídense y gracias a todos", completó Bullrich.

¿Qué es la disartria?

Tras la viralización del video de Esteban Bullrich, el neurólogo Ramiro Linares explicó de qué se trata la disartria y aclaró que puede provenir tanto del stress como de la fatiga.

"No es una enfermedad en sí misma. Es un síntoma o una expresión de algo que ocurre y puede provenir de una excepcional descomunal cantidad de problemas diferentes. El stress y la fatiga pueden provocar este trastorno en la articulación del habla, que es lo que sufre el senador Bullrich", mencionó el profesional.

Según Linares, los tumores, la esclerosis múltiple, algunos medicamentos y el alcohol pueden provocar disartria. "Cuando una la detecta, debe comenzar una serie de estudios, que van desde exámenes de laboratorio, hasta pruebas neurológicas. El tema es que puede estar relacionado a cientos de patologías diferentes", dijo.

El neurólogo mencionó que generalmente se produce de un día para el otro, porque responde a algún problema que aparece de golpe. De todos modos, puede darse una aparición gradual, en procesos relacionados a enfermedades como el Parkinson.

A la hora de hablar de la recuperación, el profesional mencionó que se trata de un largo proceso. "Hay muchísimas cosas que puede hacer un fonoaudiólogo para intentar curar esta patología. Es una recuperación lenta y trabajosa, que requiere mucho del paciente como del que colabora con él", finalizó.