"Desde que murió Eva Perón que no se veía algo semejante"

El experimentado periodista Rafael Emilio Santiago, por razones obvias, adelantó su habitual columna de los viernes y habló esta mañana con LA BRÚJULA 24. Lógicamente, el tema fue la muerte de Diego Maradona.

"Me complace que aún haya espontaneidad en manifestaciones populares, el desfile incesante a Casa de Gobierno me place porque estoy convencido de que fueron porque fue un mandato de corazón, fueron a despedir lo máximo en la argentinidad", refirió el profesional en contacto con Germán Sasso.

Y agregó: "En cuanto a la repercusión, creo que desde que murió Eva Perón no veía una cosa igual. Era otro país, otros medios de comunicación, pero los movimientos que se dieron anoche en Argentinos Juniors, en Boca, el entorno a donde vivía, que la gente salga sola y se arrime, me parece que produjo algo único".

"Y seamos honestos, todo para algo que no fue tan inesperado. Eva Perón tenía un cáncer y se veía su decadencia física, pero Maradona físicamente fue superhombre. Murió de lo mismo que mi papá, pero tenía 80 años. Creo que el cuerpo de Diego también tenía 80. La imagen muy deprimente que me dio cuando lo pasearon en la cancha de Gimnasia, saludando a nadie, con una expresión enfermiza, me parece que estuvo totalmente de más. Ahí me di cuenta de que el final estaba cerca", comentó Santiago.

Por otra parte, a modo de análisis, refirió que "siendo respetuosos del culto maradoniano al que adhiere mucha gente, yo creo que cuando pasen unos días y veamos el lado oscuro de todo esto, van a aparecer algunas situaciones como la herencia, como la decisión de irse del hospital y su médico diciendo que estaba bien. Es una pena que la última aparición en una cancha haya sido esa, su historia y su peso merecía otro escenario".

"Yo no lo he tratado, teníamos algunos amigos comunes, quizás he participado como oyente en algunos encuentros. Pero te daba la sensación de ser un tipo bastante grato para conversar, no era que produjera rechazo, tenía un encanto. No hay en el mundo hoy todavía un argentino más celebre que Maradona", argumentó.

Y recordó una anécdota particular. "Un amigo mío fue a hacer una excursión por Grecia y se salió del circuito comercial, se fue en bote a una isla en la que había 4 cabras y un pastor. Un hombre con barba larga y un palo, lo miró y le preguntó de dónde era. Cuando le dijo que era argentino, enseguida respondió Maradona, en el acto".