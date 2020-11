Pehuen Có: Uset planifica un cupo máximo de turistas "de un solo día"

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, explicó la complejidad que se avecina para aquellos que pretendan vacacionar en Pehuen Có, con un estricto protocolo que se establecerá a partir del 1° de diciembre y del cual, pese a la cercanía de la fecha, aún no hay certezas.

"Por ahora no pueden venir a pasar el día a Pehuen Có los que no sean del partido de Coronel Rosales. Con el lanzamiento de la temporada el 1° de diciembre teníamos algo previsto, pero estaba sujeto a la app Cuidar Verano que dejaron de mencionarla, reemplazándola por el Certificado Único de Circulación. A las 13 habrá una reunión para saber el manejo que haremos en función de la saturación y, así, abrir las puertas al turista del día", enfatizó Uset, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó en su charla con el periodista Germán Sasso que "esta medida se tomó dentro del margen que nos otorga la Provincia. Hay un contexto innegable. Hay un gran porcentaje de afluencia los fines de semana que genera la sobrecarga y en pandemia queremos tener nuestra sala médica muy disponible. Invertimos en más espacio para la guardia. Nosotros no recibimos hospitales modulares ni otro beneficio de gobernación para poder sostener la llegada. Pasamos de menos de mil personas que viven en el año hasta un pico de 15 mil. Queremos cuidar al turista".

"Priorizaremos a propietarios no residentes, luego a los que contratan el servicio parahotelero que justifican el esfuerzo que hay que hacer para validar y registrar, quedando para lo último el excursionista que viene por el día. Esto es hasta hoy, todavía estamos esperando definiciones y dependerá de la capacidad que tengamos nosotros en el otorgamiento del Certificado de Circulación y cortar en un cupo. Esta planilla la genera el usuario, el aspirante a vacacionar. Estamos en pandemia y debemos cuidarnos", referenció el jefe comunal puntaltense en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado sobre la distinción que se marca respecto a las distintas variables, señaló: "La diferencia entre el que se queda el mínimo establecido de cinco días y el que se queda más de una noche solo utiliza el espacio público. Hoy no tenemos previsibilidad. También están los campings, que son un logro de la zona porque estaban vedados y ahora salimos varios a gestionar su habilitación. Si el excursionismo queda abierto a la aplicación o el certificado tendrá una pequeña burocracia, con control en el acceso".

"Para administrar los recursos, está la intervención del gobierno local para habilitar los pedidos previamente, teniendo en cuenta por ejemplo si ese domingo está la marea alta y no hay playa. Ese día habría poco turismo ocasional. La gente lo sabrá con antelación al tramitar su permiso de circulación. Y si lo tiene aprobado no tendrá inconvenientes. El cupo se establecerá según la carga que soporta el sistema", mencionó.

En esa misma dirección, puso un ejemplo: "Un turista de Mendoza o La Pampa que saca el permiso con tiempo, tendrá la antelación de ser aprobado por nosotros. El ingreso no será por orden de llegada. Ayer teníamos una reunión a las 10 de la mañana y se prorrogó para hoy a las 13. No queremos levantarnos una mañana con más de 30 grados, sabiendo que habrá marea alta y rezar para que no explote Pehuen Có. Quiero saber qué cantidad de certificados para que gente haga turismo allí. No solamente queremos recibir a la gente, sino cuidarla".

"Atrás de todo esto está el vecino de Punta Alta que paga su tasa y soporta el costo extra que tiene el sistema de salud este verano, con nuevas instalaciones. Por eso tendrá en principio ese beneficio que está dentro de su distrito. Para el que viene a trabajar podrá ingresar como hasta ahora, presentando el certificado, mientras que el propietario no residente acreditará su acceso con un ABL o un servicio, independientemente que si no es de Coronel Rosales tiene que exhibir el certificado de circulación", cerró Uset.