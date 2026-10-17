Lautaro Martínez se enojó por las teorías conspirativas tras la derrota en la final del Mundial

El delantero bahiense Lautaro Martínez expresó su malestar por las teorías conspirativas que circularon después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y aseguró que el plantel hizo todo lo posible para conquistar nuevamente el título.

En una entrevista con AFA Estudio, el atacante del Inter de Milán repasó lo ocurrido durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, y destacó el enorme desgaste físico y emocional que sufrió el equipo, especialmente después de la semifinal contra Inglaterra.

"Había gente que no podía caminar y seguía corriendo", afirmó el Toro, quien mencionó el esfuerzo de Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Lionel Messi y Julián Álvarez, entre otros integrantes del plantel.

En ese sentido, rechazó las versiones que pusieron en duda la actitud de los futbolistas durante la definición ante España.

"Cuando se habla de esas teorías, molesta, pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo. Y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos", sostuvo.

El bahiense también reconoció la superioridad del seleccionado español y evitó buscar explicaciones externas para justificar la derrota.

"No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar", expresó, antes de reconocer que perder una final mundialista dejó una herida importante en el grupo.

Martínez recordó que el cuerpo técnico había advertido durante el Mundial de Qatar 2022 que, después de un ciclo de grandes resultados, en algún momento llegaría una derrota.

Otro de los momentos de la entrevista estuvo dedicado a la histórica semifinal frente a Inglaterra, un encuentro que, según explicó, tuvo una carga emocional particular por los antecedentes entre ambos países y la cuestión de las Islas Malvinas.

El delantero reconoció que el partido tuvo una intensidad diferente y que los jugadores lo vivieron de una manera especial, aunque también estaban concentrados en alcanzar una nueva final del mundo.

Además, recordó con emoción su gol ante los ingleses, una conquista que considera entre las más importantes de su carrera y que todavía suele volver a mirar.

"Un gol que va a quedar para toda la vida, porque una semifinal del mundo, en un contexto como el que estábamos viviendo, volver a jugar otra final", señaló.

Finalmente, Martínez reveló que decidió entregar la camiseta utilizada en aquel encuentro a sus padres, como reconocimiento al acompañamiento que recibió durante su infancia en Bahía Blanca.

El atacante recordó las dificultades económicas que atravesó su familia y el esfuerzo que realizaron para ayudarlo a cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Jamás imaginé llegar hasta este lugar, llegar hasta este momento", concluyó el goleador argentino.