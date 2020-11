La abogada Elba Marcovecchio es la nueva novia de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio es una abogada que forma parte del estudio de Fernando Burlando y suele aparecer en la televisión para hablar de distintos casos. Desde hace casi tres meses está en pareja con Jorge Lanata. Nadie sabía nada sobre el romance hasta que ella lo acompañó este lunes por la noche a dar una entrevista a Verdad Consecuencia, el ciclo de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Yanina Latorre también estaba invitada al programa y se sorprendió al verlos juntos y enterarse del noviazgo. Con ambos tiene una relación cercana, ya que Marcovecchio es su abogada y con Lanata trabajó varios años en su programa radial. Durante el ciclo, el periodista habló de temas políticos, pero también sobre sexo, cuando la panelista de LAM aprovechó para hacerle un interesante interrogatorio a su ex jefe.

“¿Sos sexual?”, le preguntó la esposa de Diego Latorre. “¿Si garcho? Sí. Si me preguntás si es lo más importante del mundo: no. Podrá ser lo tercero más importante…”, le respondió el conductor de Lanata sin Filtro que se emite por Radio Mitre. “Yo busqué, busqué, perseguí (al amor), pero me di cuenta de que no hay que buscar, se encuentra...”, agregó, haciendo referencia de manera indirecta a cómo conoció a su nuevo amor.

“¿A una mina la buscás por lo sexual? ¿La ves y te calienta o buscás otras cosas?”, insistió Latorre, sin nombrar a Elba. “Todo me tiene que gustar. ¿Sabés que pasa? Creo que las dos cosas van paralelas. Cuando alguien te gusta afianzás la relación, pero también tenés más cama”, respondió Jorge. “¿Pero tiene que ser inteligente?”, retrucó Latorre. “Sí, obvio”.

Tras ese encuentro en el programa de TN, este martes Elba dio un móvil en Los Ángeles de la Mañana para dar detalles de la batalla judicial entre Valeria Lynch y Cau Bornes. Durante la entrevista, el conductor Ángel de Brito le consultó sobre su vida privada: “¿Vos estás casada?”. La letrada le respondió: “Soy viuda”. En ese momento, interrumpió Yanina: “Estoy celosa de Elba… ¿Lo cuento yo? Está iniciando una relación”. La abogada respondió mirando a la cámara: “Estoy enamorada… hace menos de tres meses, pero intensos”.

Luego de tanto misterio, la esposa de Diego Latorre reveló quién es el hombre que conquistó el corazón de Marcovecchio: “Es la primicia del día, yo soy testigo, es una zorra, ella es mi abogada y no me lo contó. Me los encontré de casualidad. Los descubrí ayer… Ella está saliendo con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata. Es una bomba”. Elba respondió: “Estoy toda colorada como si tuviera 15 años. Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”.

La letrada habló del noviazgo con el conductor de Periodismo para todos, pero sin entrar en muchos detalles: “Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen”. Luego, entre risas, aseguró: “Burlando está contento, dice que tiene que arreglar con él”.

Además, Yanina reveló un detrás de escena de lo ocurrido en el programa de anoche: “Yo veía que en maquillaje todas cuchicheaban porque Lanata había venido con una chica. Yo trabajé 4 años con él y sé que no va con la novia a los programas de televisión”. Y continuó: “Cuando entro al estudio estaba Lanata, espléndido. Lo abracé, y a lo lejos veo a una chica, mi abogada, con un vestido blanco todo transparente... una diosa. Yo le pregunté si era la novia y me dijo que sí… Terminaron los dos de la mano, caminando por el pasillo”.

También dio detalles de la charla que mantuvo con el periodista y su nuevo amor- “Él le dijo a Elba: ‘Mirá que Latorre y yo podríamos haber estado juntos’. Porque es como abierta esta relación platónica”.

De Brito intentó obtener más información sobre el romance, pero Marcovecchio aseguró que prefería resguardar su intimidad. “¿Qué te regaló?”, le consultó el periodista. “No les voy a contar lo que me regaló…”, respondió la letrada. “¿Quién dio el primer paso?”, fue otra pregunta. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, contestó Elba.

Más allá de los celos y de estar enojada porque su abogada no le contó nada sobre este romance, Yanina dio su visto bueno a este noviazgo que sorprendió a todos: “Ella ya tiene hijos, es viuda, es la candidata...”. Con una sonrisa, pero colorada por sentirse muy incómoda, Elba respondió: “Estoy absolutamente feliz”.

(Fuente: Infobae)