Aclaran que Pehuen Có no recibirá visitas "por el día"

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, aclaró esta mañana en LA BRÚJULA 24 que Pehuen Có no habilitará el turismo "por el día", para evitar el colapso sanitario.

En diálogo con el programa "Una buena razón", el jefe comunal remarcó que "nuestra preocupación vino con una novedad, cuando en principio se daba como única herramienta para validar el acceso a destinos turísticos a partir del certificado que se obtiene en la página circular del gobierno".

"Eso es contrario a lo que veníamos planificando en los últimos 40 días, desde que se anunció la app Cuidar Verano con la cual íbamos a tener un rol que nos permitía ver las postulaciones que hay para acceder al distrito y en función de eso intervenir", sostuvo.

En este punto, Uset señaló que eso implica "básicamente que el visitante tenga un alojamiento, ya sea casa, hotel o camping. Esa fue la principal preocupación, que el bicho es el mismo está claro, pero no nosotros ya tenemos un 10% de población inmunizada biológicamente".

"La otra cuestión es la inmunidad social, todo lo que aprendimos en los últimos meses. Sabemos que podemos estar en la calle, cuidándonos, y esto es lo que nos agarra distinto", dijo en otro tramo de la entrevista radial.

Y agregó: "Algunos sostienen que puede que no sea el mismo el virus que al principio porque cuando circula en una comunidad donde ya hay una masa crítica inmunizada es distinto, con una carga viral más débil, pero eso no lo puedo sostener".

"Nosotros nunca prohibimos el acceso, pero tampoco lo permitimos del todo. Cuando levantemos la barrera va a ser con un control, en especial porque todavía estamos aprendiendo. Me preocuparía ahora que sea un viva la pepa", argumentó.

"Con lo que teníamos planificado, el que no tiene un segunda residencia en Pehuen Có tiene que demostrar que va a quedar en uno de los alojamientos establecidos. Eso nosotros vamos a contrastarlo y en función de eso vamos a analizarlo".

"Por el momento venir a pasar el día no estará permitido, aunque eso es en función de que no haya más sorpresas como tuvimos el otro día. Lo que estamos tratando de hacer es contar con previsibilidad, no queremos que nos desborde la playa".

"El semáforo -por la App Cuidar Verano- lo quiero en la puerta de tu casa y no en la puerta de Pehuen Có. Sería muy incómodo que la gente vaya en el camino implorando que lo dejen pasar".