El relato de un voluntario argentino de la vacuna de Pfizer: "Es evidente que funciona"

Con un mensaje en el grupo de WhatsApp de padres del equipo de rugby de uno de sus hijos. Así comenzó la relación de Marcelo Leiciaga con la vacuna contra el coronavirus que desarrolla el laboratorio alemán Pfizer y que días atrás anunció que es eficaz en el 90% de los casos.

Ese sentimiento de solidaridad y de dar la vida por el otro, Marcelo lo tiene bien arraigado. De hecho, el oriundo de Ituzaingó es bombero voluntario. Así fue que tras recibir aquella planilla de inscripción y luego de consultar con su familia, decidió iniciar el proceso para convertirse en voluntario.

"Mi hijo juega al rugby en un equipo de Buenos Aires y a principios de julio uno de los padres mandó al grupo de WhatsApp una planilla de inscripción para ser voluntario de unas de las vacunas. Me anoté sin saber de qué laboratorio era. Después me llamaron, me hicieron una breve entrevista para saber si tenía enfermedades de base y si había pasado por el COVID-19 y a los pocos días me citaron al hospital Militar", explicó Leiciaga en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Marcelo se colocó la primera dosis el 18 de agosto y la segunda 28 días después. "No me dolió la primera dosis, me dolió la segunda", remarcó.

"Cuando me colocaron la primera dosis vi todo el procedimiento, pero no pude ver nada cuando me pusieron la segunda. En la segunda ocasión me levantó algunas líneas de fiebre durante 48 horas. Fue una febrícula de 37,5 grados, casi 38, pero no mucho más", explicó.

De todos modos, aquel bultito en el brazo y esas pequeña molestia física no le impidieron continuar con sus tareas diarias.

Hace algunos días, Marcelo recibió un nuevo llamado por parte de la coordinación del laboratorio para comunicarle que salvo que tenga alguna sensación extraña en su organismo, no deberá presentarse nuevamente hasta febrero.

"Estoy contento, porque evidentemente la vacuna está funcionado. Si bien la información es muy confidencial, a esta altura podemos decir que la vacuna está entre nosotros", completó.