El gran Rafael Emilio Santiago brindó, como todos los viernes, una brillante columna en el programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24. En la misma, el reconocido profesional abordó parte de la historia de dos de los más grandes ídolos del deporte argentino, como Carlon Monzón y Diego Maradona.

Más precisamente sobre el último, que hoy atraviesa un momento delicado de salud, Santiago señaló que "esta semana el periodismo vivió uno de los grandes alborotos recurrentes en torno a la precaria salud de Maradona".

Y recordó: "Ha tenido un desprecio absoluto por su salud, y llegó recién a los 60. Una de las primeras grandes alarmas fue cuando se desplomó en Uruguay y mucha gente fue a despedirlo, pero inexplicablemente volvió".

"Desde aquel entonces, colegas serios y eficientes, han dejado siempre algún novato de guardia los fines de semanas largos y feriados, por si ocurría lo que se presumía", agregó el profesional.

"Gente previsora en los medios tienen preparado el epitafio. Hoy mucho más que años atrás que para alguien normal, los 60 no son el fin de nada. Pero Maradona no se incluye en esa norma, porque no es alguien común".

"No hay nadie menos común que Maradona, te guste o no te guste", cerró.