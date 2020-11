El fallido pionono de Fede Bal que se convirtió en meme

Los participantes (además de Fede estaban presentes Claudia Villafañe, Rocío Marengo, Sofía Pachano, Leticia Siciliani e Iliana Calabró) tuvieron que preparar un catering para un cumpleaños infantil. A cada uno le tocó una preparación específica y al hijo de Carmen Barbieri le tocó realizar un pionono.

Según el mismo contó, jamás había realizado este clásico de la pastelería y si bien tuvo la oportunidad de consultarle a los jurados cómo llevar a cabo el mismo, prefirió hacerlo por su cuenta.

Fue así que Bal no cumplió con un paso básico del pionono es que batir el huevo con el azúcar hasta conseguir un “punto letra”; con lo que luego debería de haber incorporado los ingredientes secos (harina y leudante). Con esto, queda una preparación espesa y muy aireada En este sentido, el mezcló absolutamente todo, por lo que le quedó una masa muy líquida.

Si bien Damián Betular le aclaró que eso jamás tomaría forma y la mejor opción era iniciar una nueva mezcla, él se negó. Minutos después, y gracias al apoyo de todas sus compañeras arrancó una segunda preparación para completar su plato. Sin embargo, el mismo no alcanzó a cocinarse y tuvo que conformarse con aquel pionono que el jurado había descartado.

La pastelera invitada a la emisión, Isabel Vermal, le contó al actor que no todos los piononos debían ser arrollados, por lo cual él optó por presentarlo en capas, como si fuera un bizcochuelo. El único problema era que tenía una sola capa y decidió decorarla con dulce de leche y todos los dulces que encontró.

En un principio, y dado que la consigna era que el dulce debía pensarse para un cumpleaños infantil, Bal contó que iba a inspirarse en Yoda, personaje de Star Wars, del cual él es fanático. Eso tampoco salió como lo esperaba y su “baby Yoda”, quedó menos parecido de lo que él esperaba.

“Nunca comí, pero me imagino que debe ser la misma textura que comer goma eva. Ya ni me enoja porque es una decisión tuya en darte por vencido. Está en vos si tenés ganas o no”, fue la devolución de Betular, a lo que Germán Martitegui agregó: “Si yo fuera tu hijo, Dios me libre, estaría contento en mi cumpleaños. Te estoy diciendo cosas lindas, me tiraría de cabeza a eso. Sos un poco infantil, toda tu actitud lo es y eso está montado en tu decoración… Pero no soy un niño. Y alguien que quiere competir en serio, no tira la toalla a los diez minutos”.

“A veces uno se enfrenta a cosas que nunca hizo pero no necesariamente quiere decir que hay que estar capacitado para hacerlo. El pionono estaba ausente, no tenía textura no hay dos piononos de dos colores. Falló todo, pero la decoración la verdad que estuvo espectacular”, finalizó Vermal.

Tras finalizado el programa, el "Baby Yoda" se convirtió en tendencia en las redes y Fede contó al Noti de la Gente que los memes le terminaron sacando una sonrisa.

Acá un resumen de los mejores memes:

La nueva version de las tortugas ninja by fede bal. #MasterChefCelebrity baby yoda, piccolo. pic.twitter.com/CYrr7XsXl8 — @hernandepalermo (@elreveldedepal1) November 3, 2020

baby yoda antes y después de la vacuna #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/iFLOdblmDk — Aguus (@aguus_lrs) November 3, 2020

El baby Yoda de Fede Bal se parecía más al logo de los Piojos que a Yoda jajaja 😅 #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityargentina pic.twitter.com/iGFj6P20nb — Cin Acuña (@CintiaAcua1) November 3, 2020

Fuente: LM Neuquén.