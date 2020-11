Sylvia Sáez: una de las actrices latinoamericanas del momento

Sylvia Daniela Nuñez Venegas (33), conocida en el mundo del espectáculo como Sylvia Sáenz, es una actriz y modelo mexicana que hoy es tendencia por su participación en la popular "100 días para enamorarnos", en Netflix.

Sylvia comenzó su carrera actoral en la novela Bellezas indomables (2007), interpretando a Brenda. Después participó en Tengo todo excepto a ti (2008), Vuélveme a querer (2009), La loba (2010) y Quererte así (2012). Estuvo en la serie La Teniente (2012), donde compartió créditos con Víctor González, Héctor Arredondo y Matías Novoa, entre otros. Y consiguió dos antagónicos en la televisión, 'Tony Luján' en Hombre tenías que ser (2013) y 'Olivia Peñalosa' en Caminos de Guanajuato (2015).

Y podríamos seguir, porque su recorrido es muy extenso a pesar de su corta edad. Sin lugar a dudas, su presente cargado de éxito gracias a la popular tira que sale en Netflix la ubican como una de las actrices del momento a nivel continental. Y no es para menos.

Esta mañana, Sylvia habló de todo eso con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24. Y de mucho más. "Estoy muy agradecida con toda la Argentina por la recepción que ha tenido la tira", refirió al comienzo de la entrevista.

Y agregó, respecto de su personaje -Jimena Sosa-: "Fue un proceso largo, me encanta tomar riesgos, yo vengo de la comedia que es donde uno puede atreverse un poco más. Fue un riesgo que tomé de una manera muy personal, porque mi personaje así lo requería".

"No fue solamente respaldado, los directores me permitieron hacerlo de esa manera. Lo bien que lo recibieron me honra muchísimo", comentó la actriz.

Además, a modo de comparación con la tira efectuada en Argentina, contó que "al principio cuando me ofrecieron el trabajo me dio un poco de miedo, pero cuando vi la serie argentina me pareció realmente espectacular. Tenía yo una vara muy alta y es un honor, repito, que lo hayan tomado tan bien".

"Lo principal que comparto con Jimena es que soy una mujer muy directa. Siempre manejo todo en mi vida con humor, es como un escudo ante la adversidad"

Y siguió: "El terrible lo que le sucede a esta mujer, pero siempre frontal y directa. Creo que es muy divertido ver estos personajes que encaran la vida con humor y sin tapujos".

Por otra parte, consultada respecto de la repercusión de la serie a nivel personal, contó que "fue una sorpresa muy grata, estábamos todos muy nerviosos, pero esta carrera de verdad es muy rara. De pronto uno hace proyectos que no cree que van a funcionar y sí lo hacen. En este caso sí lo creíamos, era como muy esperado. Es muy raro que te escriban de tantos países".