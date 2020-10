El teatro agoniza: "Sin temporada, se destruye el corredor que luego recorre el país"

Hace ya un par de días, el gobernador Axel Kicillof presentó los correspondientes protocolos para que en la provincia de Buenos Aires se desarrolle la próxima temporada estival. Sin embargo, dentro de las restricciones que se mantendrán aparece un rubro que permanece cerrado desde marzo y que, a esta altura, no resiste más meses sin poder facturar: el teatro.

Mañana y según adelantó el productor bahiense Daniel Volpe, se desarrollarán dos reuniones clave entre integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales y miembros de los gobiernos de la Provincia y la Capital Federal. En las mismas se definirá el futuro de una industria que abarca a muchísimas familias y que, sin poder contar con una temporada estival, podría terminar de desmoronarse.

"No podemos seguir aceptando que nos pongan en un lugar de súper contagiadores. Nos están demonizando cuando no hay ninguna evidencia de que en algún teatro del mundo se haya generado un foco de contagio. hoy en día tienen protocolo los restaurants, los gimnasios, las líneas aéreas, los shoppings, pero los teatros no", se quejó Volpe en contacto con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Volpe aseguró que "sin temporada veraniega, se destruye el corredor teatral que hace epicentro en Mar del Plata, pero que luego recorre el país", por lo que espera obtener alguna respuesta de los encuentros que tendrán mañana con los ministros de Cultura y de Salud, tanto del gobierno provincial como capitalino. "Es inédito no poder levantar marquesinas", dijo.

"Fuimos los primeros que allá por marzo, cuando advertimos la situación que se acercaba, cerramos nuestras puertas porque primero estaba la sanidad de la gente. Pero tal vez, por haber sido gentiles y no haber prendido cubiertas en una calle, hoy no nos permiten volver a abrir", se lamentó.

Volpe reveló que la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, de la cual forma parte, le pagó dinero a la Fundación Huésped, fundada por el reconocido doctor Pedro Cahn (es uno de los especialistas que asesora al gobierno nacional en medio de la pandemia) para que le realice un protocolo acorde a la situación.

"El protocolo, que va desde cómo cortar una entrada hasta cómo tienen que trabajar los diferentes asistentes, se entregó en mayo a los gobiernos provinciales y nacionales. Luego se generaron muchísimas reuniones por Zoom, donde se fueron ajustando algunos detalles, pero el protocolo en sí nunca fue terminado".

Sin embargo, el productor teatral bahiense conserva las esperanzas respecto a la resolución favorable. "Se están prendiendo algunas lucecitas, pero por ahora son muy tenues. No queremos que nadie nos regale nada, solamente queremos que nos permitan trabajar".